Общество 20.12.2023 в 16:25
В Бурятии в исправительную колонию № 1 пытались забросить гаджеты
Молодой человек намеревался доставить средства связи с помощью спортивной рогатки
Текст: Номер один
В Гусиноозерске сотрудники ИК-1 на территории, прилегающей к колонии, задержали мужчину, который намеревался совершить переброс запрещенных предметов в колонию, сообщили в УФСИН России по Республике Бурятия.
Задержанным оказался 19-летний уроженец Бурятии. В ходе досмотра у него обнаружены и изъяты два сотовых телефона и спортивная рогатка, которой он и собирался совершить правонарушение.
В отношении нарушителя составлены материалы об административном правонарушении по сттатье 19.12 КоАП РФ, на основании которой передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.
К слову, спортивные рогатки в заводском исполнении, ели кто не знает, оказывается можно свободно купить. «Для охоты», например, как пишут продавцы в сети. Цены – божеские на простые модели, от 300 до 500 руб. Дороже - суперконструкции.
Фото: 03.fsin.gov.ru
Задержанным оказался 19-летний уроженец Бурятии. В ходе досмотра у него обнаружены и изъяты два сотовых телефона и спортивная рогатка, которой он и собирался совершить правонарушение.
В отношении нарушителя составлены материалы об административном правонарушении по сттатье 19.12 КоАП РФ, на основании которой передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.
К слову, спортивные рогатки в заводском исполнении, ели кто не знает, оказывается можно свободно купить. «Для охоты», например, как пишут продавцы в сети. Цены – божеские на простые модели, от 300 до 500 руб. Дороже - суперконструкции.
Фото: 03.fsin.gov.ru