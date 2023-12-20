Общество 20.12.2023 в 16:25

В Бурятии в исправительную колонию № 1 пытались забросить гаджеты

Молодой человек намеревался доставить средства связи с помощью спортивной рогатки
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Текст: Номер один
В Бурятии в исправительную колонию № 1 пытались забросить гаджеты
В Гусиноозерске сотрудники ИК-1 на территории, прилегающей к колонии, задержали мужчину, который намеревался совершить переброс запрещенных предметов в колонию, сообщили в УФСИН России по Республике Бурятия.

Задержанным оказался 19-летний уроженец Бурятии. В ходе досмотра у него обнаружены и изъяты два сотовых телефона и спортивная рогатка, которой он и собирался совершить правонарушение.

В отношении нарушителя составлены материалы об административном правонарушении по сттатье 19.12 КоАП РФ, на основании которой передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

К слову, спортивные рогатки в заводском исполнении, ели кто не знает, оказывается можно свободно купить.  «Для охоты», например, как пишут продавцы в сети. Цены – божеские на простые модели, от 300 до 500 руб. Дороже - суперконструкции.

Фото: 03.fsin.gov.ru
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УФСИН колония телефоны

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