В Бурятии в исправительную колонию № 1 пытались забросить гаджеты

В Гусиноозерске сотрудники ИК-1 на территории, прилегающей к колонии, задержали мужчину, который намеревался совершить переброс запрещенных предметов в колонию, сообщили в УФСИН России по Республике Бурятия.Задержанным оказался 19-летний уроженец Бурятии. В ходе досмотра у него обнаружены и изъяты два сотовых телефона и спортивная рогатка, которой он и собирался совершить правонарушение.В отношении нарушителя составлены материалы об административном правонарушении по сттатье 19.12 КоАП РФ, на основании которой передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.К слову, спортивные рогатки в заводском исполнении, ели кто не знает, оказывается можно свободно купить. «Для охоты», например, как пишут продавцы в сети. Цены – божеские на простые модели, от 300 до 500 руб. Дороже - суперконструкции.Фото: 03.fsin.gov.ru