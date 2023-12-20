Общество 20.12.2023 в 16:33
Горожан просят сообщать о фактах коррупции в органах местного самоуправления г. Улан-Удэ
На телефон доверия могут позвонить все желающие
Текст: Ольга Лазарева
- Уважаемые горожане! По вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления г. Улан-Удэ звоните по телефону доверия: 41-54-59, - сообщили в мэрии города.
Все поступающие обращения записываются. Прием обращений осуществляется круглосуточно, в автоматическом режиме. По всем вопросам проводятся проверки и направляются ответы заявителям.
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