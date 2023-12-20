Горожан просят сообщать о фактах коррупции в органах местного самоуправления г. Улан-Удэ

- Уважаемые горожане! По вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления г. Улан-Удэ звоните по телефону доверия: 41-54-59, - сообщили в мэрии города.



Все поступающие обращения записываются. Прием обращений осуществляется круглосуточно, в автоматическом режиме. По всем вопросам проводятся проверки и направляются ответы заявителям.