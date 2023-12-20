Учащиеся Школы креативных индустрий «Байкал арт» начали осваивать элементы ландшафтного дизайна

В преддверии Нового года учащиеся студии дизайна Школы креативных индустрий «Байкал арт» начали осваивать элементы ландшафтного дизайна. Для практики взяли пространство около ШКИ «Байкал арт» по ул. Пушкина, 17, и начали оформлять его в новогодней тематике. Партнерами данного проекта выступил холдинг «Вертолеты России» и «Улан-Удэнский авиационный завод».В садике при ШКИ была воздвигнута елка в виде спирали, а вместо традиционной звезды учащийся студии «Анимации и 3d графики» Илья Вишняков создал 3d макет вертолета, который вместе с педагогом Вячеславом Бутухановым вырезал на станке лазерной резки из оргстекла.Партнер ШКИ Солбон Жамбалов, владелец сварочной мастерской «TigUU», помог осуществить задумку юных дизайнеров в создании новогодней елки «Полет», а также креативных скамеек для отдыха студийцев и преподавателей ШКИ и колледжа искусств им. П.И. Чайковского.Вместе с педагогом и учащимися студии «Театральная мастерская «Гера» готовится иммерсивный спектакль «Скамеечка» на лоне природы в теплое время года на вновь созданном пространстве при поддержке АНО «Мы все за ЗОЖ». Новое решение художественного освещения городского пространства территории будет осуществляться с новым партнером Школы креативных индустрии «Байкал арт» МБУ «Горсвет» в лице директора Тулонова Алексея Андреевича.