Общество 20.12.2023 в 17:00

Жители Улан-Удэ украшают свои дома и дворы к Новому году

Горожане лепят снеговиков и клеят бумажные снежинки на окна

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Текст: "Номер один"
Жители Улан-Удэ украшают свои дома и дворы к Новому году

В одном из микрорайонов Улан-Удэ горожане творчески подошли к встрече Нового года. Люди активно лепят снеговиков и вырезают красивые бумажные узоры, которые прикрепляют к стеклам. В вайбер-чате микрорайона даже организовали конкурс на лучшего снеговика.

Все началось с того, что в вайбер-чате горожане начали рассуждать о том, как украсить придомовую территорию зимой. Некоторые вспомнили о том, что прошлой зимой соседи лепили снеговиков и как у прохожих при виде снежных фигур поднималось настроение.

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«Даже мне, взрослому человеку, приятно идти мимо, сразу настроение поднимается».

«Да, конечно здорово. А представляешь, идешь домой с работы уставший, а тут на каждой улице такое диво. Душа радуется. Я по Кольцевой ходила домой, там делали маленьких снеговиков и много. Все стоят рядом. Смотришь на них и улыбаешься».

Судя по всему, эти сообщения прочитал тот самый человек, который и лепил снеговичков. «Андрей, лепи срочно снеговиков, люди спрашивают», - написала одна из жительниц поселка своему сыну. Позднее женщина написала в общий чат микрорайона, что ее сын построил иглу. Вскоре появились и снеговички на заборе – 8 фигур.

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Фото снеговиков сделала и другая жительница микрорайона, дети которой слепили пять снеговиков.

Спустя некоторое время участники группы заметили украшенные окна. Три окна в доме горожане украсили вырезанными из бумаги снежинками, фигурками животных и птиц.

Одна из участниц группы пообещал наградить самых активных соседей.

 

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украшения дома частный сектор новый год

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