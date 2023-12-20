Общество 20.12.2023 в 17:44

В Октябрьском районе Улан-Удэ готовят к открытию сразу несколько катков

Уже в ближайшее время горожане смогут покататься на коньках в парке «Юбилейный»
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Текст: Ольга Лазарева
В Октябрьском районе Улан-Удэ готовят к открытию сразу несколько катков

В Октябрьском районе готовят к открытию сразу несколько катков. Уже в ближайшее время горожане смогут покататься на коньках в «коробках» в парке «Юбилейный», по ул. Трубачеева, 144, ул. Ключевская, 20, в 113 микрорайоне, д. 35-37, по ул. Крылова, 77а, в мкрн Энергетик, 43б, в мкрн Звёздный по ул. Ясная, 27, сообщили в районной администрации.

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