В Октябрьском районе Улан-Удэ готовят к открытию сразу несколько катков

В Октябрьском районе готовят к открытию сразу несколько катков. Уже в ближайшее время горожане смогут покататься на коньках в «коробках» в парке «Юбилейный», по ул. Трубачеева, 144, ул. Ключевская, 20, в 113 микрорайоне, д. 35-37, по ул. Крылова, 77а, в мкрн Энергетик, 43б, в мкрн Звёздный по ул. Ясная, 27, сообщили в районной администрации.







