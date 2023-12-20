Профсоюзы Бурятии предложили учредить День профсоюзного работника

Вопросы трудовых отношений, социальной поддержки и заработной платы обсудили на рабочей встрече представители профсоюзного движения и глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.Главным достижением года у правительства Бурятии в трудовой сфере стало закрепление права на получение полной северной надбавки с первого дня работы, вне зависимости от стажа и места рождения работника. Профсоюзы поддержали эту инициативу и в апреле этого года подписали дополнение к региональному соглашению 2021 года. Документ, регулирующий социально-трудовые отношения, был заключен между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей Бурятии. В других регионах Дальнего Востока и Крайнего Севера дела обстоят иначе.Для Бурятии этот вопрос хоть и решён путем трехстороннего соглашения, но он снова обретет актуальность в следующем году, когда закончится срок действия документа. Выхода у Бурятии два – либо соглашение продлят (уже подготовлен проект о продлении документа до 2026 года), либо вопрос возврата полных северных надбавок обретет законодательное закрепление на федеральном уровне.На встрече с Главой Бурятии представители профсоюзов поднимали вопрос повышения заработной платы медработников, водителей, бульдозеристов и трактористов сферы лесного хозяйства, водителей сектора частных пассажироперевозок, гражданского персонала Вооруженных сил России.«По решению президента с 1 января 2024 года МРОТ повышается на 18,5 проц, – сказал глава республики Алексей Цыденов. – По Бурятии, с учетом районного коэффициента, минимальный размер оплаты труда составит 28 863 рубля в месяц. В Окинском, Баргузинском и Курумканском районах – 34 635,6 рублей, а в Баунтовском, Муйском, Северо-Байкальском районах и городе Северобайкальск – 42 443,4 рубля. Так как мы приняли на себя обязательства по сохранению дифференциации, то индексация заработной платы пройдёт и для тех, у кого она выше МРОТ. Получается все зарплатные решения и по врачам, и по учителям, по муниципальным служащим – по всей сетке – будут проиндексированы. Из федерального и республиканского бюджета будет выделено шесть млрд рублей: четыре и два соответственно.На встрече представители профсоюзов выдвинули ряд предложений, касающийся работников сфер здравоохранения, образования, лесного хозяйства, автотранспорта и гражданского персонала Вооруженных сил России. Среди прочих прозвучала инициатива учреждения Дня профсоюзного работника.«14 ноября – день образования профсоюзного движения Бурятии. За этой датой календаря и предлагаем закрепить День профсоюзного работника», – предложила Елена Юдаева, исполняющий обязанности председателя профсоюзного объединения.Заметим, не День профсоюзов или День профсоюзных активистов, а День профсоюзного работника. Иными словами, день профсоюзных аппаратчиков. Не иначе, как профорги решили оторваться от своих коллективов, как легендарная маленькая птичка, упавшая на самое дно самого глубокого ущелья? Продолжение этого старого кавказского тоста в России, думается, знают все.Впрочем, это предложение глава республики поддержал. А другие обещал рассмотреть более подробно, так как для их решения требуется участие как региональных, так и федеральных органов власти.Фото: egov-buryatia.ru