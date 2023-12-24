В Бурятии корпоративы не вписались в бюджет

Рост бронирований корпоративов на новогодние праздники в ресторанах Улан-Удэ на конец декабря 2023 года многократно вырос. Об этом «Номер один» сообщили игроки ресторанной сферы Улан-Удэ. При этом стоимость корпоратива на предстоящий Новый год в расчете на одного человека увеличилась до 20% по сравнению с прошлым годом.Население региона психологически устало за эти годы, сначала пандемия коронавируса, затем геополитическая напряженность, а также связанные с этим потери и тяготы выбили людей из нормальной колеи. Вероятно, поэтому в череде серых будней жители массово устремились ярко отметить такой светлый и долгожданный праздник, как Новый год, что стало заметно по резкому росту числа новогодних заказов. Как оказалось, места в заведениях на последнюю неделю декабря уже практически проданы. К слову, это удивляет, ведь в этом году вместе со спросом резко выросла цена на новогодние корпоративы.Рестораторы кивают на рост издержек и отмечают, что себестоимость продуктов, которые закупают заведения, выросла за 2023 год на 20 - 30%, причем как импортных, так и российских. Кроме того, подорожали логистика, топливо.- Ключевым фактором, повлиявшим на увеличение стоимости корпоративов, стал рост расходов на оплату труда в этом году, чтобы повара и официанты не уходили, пришлось повышать зарплаты, примерно на 20 - 30%, - говорит Сергей, владелец сети улан-удэнских кафе.Как отмечают рестораторы, долгое время рестораторы довольствовались довольно скромной маржой, когда, с одной стороны, росла себестоимость, а с другой - стагнировал спрос. И накануне Нового года они разом решили отбить все затраты этого года, установив максимально возможные цены.В итоге средняя стоимость новогоднего корпоратива достигла в Улан-Удэ 4 тыс. рублей. Добавим, что еще два года назад средний чек на одного сотрудника корпоративного вечера составлял порядка 3 тыс. рублей.- Для многих категорий 4 тыс. рублей за вечер - это вообще не деньги, тем более что за них платят предприятия, - рассказал на условиях анонимности владелец доходного ресторана в центре города.- Здесь большую роль играет тот, кто платит. Понятно, что не все бюджетники могут позволить себе такие корпоративы, а вот для коммерческих структур это вполне нормально, ведь чаще всего именно они заказывают банкет, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. – Тем более что выражение «гулять так гулять!» очень распространено, и на новогодних корпоративах у нас традиционно стараются не экономить.Большую часть сегодняшних заказов в ресторанах Улан-Удэ сформировали крупные предприятия. Кроме того, если в 2021 и 2022 гг. новогодние праздники несли на себе отпечаток нервозности из-за коронавируса и СВО, то в 2023 году настроения в обществе все же немного выровнялись. Несколько стабилизировалась и экономическая обстановка.Почти 40% компаний планируют провести корпоративы в 2024 году, следует из данных опроса сервиса Superjob. Причем больше трети респондентов уже заложили бюджет на мероприятия. Как выяснили аналитики, доля предприятий, которые планируют выделить деньги на праздники, выросла на 10% по сравнению с 2022 годом, сообщал «Коммерсант».По данным опроса, треть компаний увеличили расходы на корпоративы на следующий год, еще треть не стали переписывать бюджет.- В этом году они задрали цены на алкоголь по самое не могу, видимо, поэтому многие придут на корпоративы со своим алкоголем, как это делали раньше, будут разливать из-под полы, - жалуются клиенты одного из ресторанов Улан-Удэ. - Взвинтили цены и на жидкости – так, литр морса они продают по 400 рублей за литр при себестоимости в несколько десятков рублей, алчность у этих товарищей просто не знает границ.Таким образом, при росте стоимости среднего чека в этом году празднующие наверняка и выпьют, и съедят гораздо меньшие порций, чем двумя годами ранее.По данным опроса сервиса Superjob, в 2023 году сократили траты на новогодние корпоративы 10% предпринимателей. Для них, судя по всему, опережающий рост производственных гулянок явно выбился из бюджета.