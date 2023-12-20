В Улан-Удэ подключают праздничную световую иллюминацию

Более 100 деревьев на улице Ленина украшено светодиодными шапочками - гирляндами в виде сетки. Сотрудники МБУ «Горсвет» подключили световую иллюминацию на яблонях по улице Ленина накануне вечером.Сверкающую яблоневую аллею от площади Советов до ТРЦ «Форум» впервые смонтировали в 2019 году. Сейчас ее новогоднее преображение выглядит по-сказочному красиво.