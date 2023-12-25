Расчет страхового стажа

Вопрос: «Как рассчитать свой страховой стаж?»

Марина Анатольевна Д.

В страховой стаж входит всё время работы, в течение которого работодатель платил за вас страховые взносы в СФР или вы сами, если были самозанятыми. Также он включает некоторые нерабочие периоды - например, службу в армии, отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет и другие.

Стаж считают годами. Каждый год оценивают в индивидуальных пенсионных баллах. Максимально можно получить 10 таких баллов за год.

Чтобы выйти на пенсию, вам нужно достичь пенсионного возраста, накопить нужный стаж и количество баллов. Например, в 2024 году потребуются 28,2 балла, 15 лет стажа и возраст 58 лет для женщин и 63 - для мужчин. Какой у вас стаж и сколько баллов вы накопили, можно узнать, заказав выписку на «Госуслугах».

Напомним, что в России действует пенсионная реформа и возраст выхода на пенсию постепенно повышается. С 2028 года женщины будут становиться пенсионерами в 60 лет, мужчины - в 65 лет.