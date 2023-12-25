Общество 25.12.2023 в 09:00

Расчет страхового стажа

Как он производится?
A- A+
Текст: Номер один
Расчет страхового стажа
Номер один

Вопрос: «Как рассчитать свой страховой стаж?»

Марина Анатольевна Д.

В страховой стаж входит всё время работы, в течение которого работодатель платил за вас страховые взносы в СФР или вы сами, если были самозанятыми. Также он включает некоторые нерабочие периоды - например, службу в армии, отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет и другие.

Стаж считают годами. Каждый год оценивают в индивидуальных пенсионных баллах. Максимально можно получить 10 таких баллов за год.

Чтобы выйти на пенсию, вам нужно достичь пенсионного возраста, накопить нужный стаж и количество баллов. Например, в 2024 году потребуются 28,2 балла, 15 лет стажа и возраст 58 лет для женщин и 63 - для мужчин. Какой у вас стаж и сколько баллов вы накопили, можно узнать, заказав выписку на «Госуслугах».

Напомним, что в России действует пенсионная реформа и возраст выхода на пенсию постепенно повышается. С 2028 года женщины будут становиться пенсионерами в 60 лет, мужчины - в 65 лет.

Теги
справбюро

Все новости

В Кижингинском районе работодателя оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии коррупции
25.12.2023 в 09:31
Аэропорт Улан-Удэ «Байкал» встретил 700-тысячного пассажира
25.12.2023 в 09:29
В Улан-Удэ в выходные дни с городских улиц вывезли 30 КАМАЗов снега
25.12.2023 в 09:24
В Бурятии задолженность по зарплате выплатили только после вмешательства прокуратуры
25.12.2023 в 09:16
В Бурятии 33-летний сельчанин застрелил свою мать из отцовского ружья
25.12.2023 в 09:06
Расчет страхового стажа
25.12.2023 в 09:00
Предновогодний социальный оптимизм россиян достиг исторического максимума
25.12.2023 в 05:55
В Улан-Удэ депутат горсовета поздравил жителей с наступающим Новым годом
24.12.2023 в 16:25
В Улан-Удэ автомобиль протаранил ветеринарную клинику
24.12.2023 в 14:03
Зачем в Москве лепят нерпу и танцуют ёхор
24.12.2023 в 12:25
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 декабря

Читайте также
В Кижингинском районе работодателя оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии коррупции
Все началось с того, что бывшего работника налогового органа приняли на работу в сельскохозяйственное предприятие
25.12.2023 в 09:31
Аэропорт Улан-Удэ «Байкал» встретил 700-тысячного пассажира
В воздушной гавани столицы Бурятии растет и поток авиагрузовиков
25.12.2023 в 09:29
В Улан-Удэ в выходные дни с городских улиц вывезли 30 КАМАЗов снега
За минувшие сутки использовано 400 тонн песка для посыпки дорог
25.12.2023 в 09:24
В Бурятии задолженность по зарплате выплатили только после вмешательства прокуратуры
Перед 28 работниками образовался долг на сумму свыше 2,2 млн рублей.
25.12.2023 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru