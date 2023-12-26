Использование сертификата на ТСР

Вопрос: «Получила сертификат на ТСР. Как им пользоваться?»

Ирина Д.

По электронному сертификату люди с инвалидностью можно купить кресло-коляску, трость, слуховой аппарат и другие технические средства реабилитации. В каталоге Соцфонда представлено более 190 наименований таких изделий. Их можно заказать через интернет или получить в обычном магазине.

Электронный сертификат привязывают к банковской карте системы «Мир». Поэтому, если ее нет, оформите.

Чтобы с помощью сертификата купить ТСР:

- зайдите в каталог Соцфонда и выберите ТСР;

- оформите покупку онлайн или отправьтесь в магазин, чтобы приобрести товар. Адрес торговых точек, где есть изделие, указан в каталоге;

- при покупке через интернет укажите реквизиты карты «Мир». Если же вы приобретаете устройство в обычном магазине, просто расплатитесь ею.

Никаких справок предъявлять не потребуется.

Не беспокойтесь, что с вас спишут личные деньги. Сертификат - это финансы, которые не находятся на счету карты, а зарезервированы для вас государством. Карта «Мир» - ваш ключ к этому резерву.

Если денег сертификата не хватит, вы можете доплатить разницу из личных средств. Напомним, сертификат действует в течение года.