Общество 26.12.2023 в 09:00

Использование сертификата на ТСР

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Использование сертификата на ТСР
Номер один

Вопрос: «Получила сертификат на ТСР. Как им пользоваться?» 

Ирина Д.

По электронному сертификату люди с инвалидностью можно купить кресло-коляску, трость, слуховой аппарат и другие технические средства реабилитации. В каталоге Соцфонда представлено более 190 наименований таких изделий. Их можно заказать через интернет или получить в обычном магазине.

Электронный сертификат привязывают к банковской карте системы «Мир». Поэтому, если ее нет, оформите.

Чтобы с помощью сертификата купить ТСР:

- зайдите в каталог Соцфонда и выберите ТСР;

- оформите покупку онлайн или отправьтесь в магазин, чтобы приобрести товар. Адрес торговых точек, где есть изделие, указан в каталоге;

- при покупке через интернет укажите реквизиты карты «Мир». Если же вы приобретаете устройство в обычном магазине, просто расплатитесь ею.

Никаких справок предъявлять не потребуется.

Не беспокойтесь, что с вас спишут личные деньги. Сертификат - это финансы, которые не находятся на счету карты, а зарезервированы для вас государством. Карта «Мир» - ваш ключ к этому резерву.

Если денег сертификата не хватит, вы можете доплатить разницу из личных средств. Напомним, сертификат действует в течение года.

 

 

 

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