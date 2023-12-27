Общество 27.12.2023 в 09:00

Бесплатная консультация по трудовому законодательству

Как получить?
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Текст: Номер один
Бесплатная консультация по трудовому законодательству
Pixabay

Вопрос: «Как получить бесплатную консультацию по трудовому законодательству?»

Юлия Б.

Отвечает Роструд:

Онлайн через «Дежурного инспектора». Это один из цифровых консультационных инструментов на портале «Онлайнинспекция.рф», которым могут бесплатно воспользоваться все желающие.

Здесь есть более 1000 ответов на наиболее популярные вопросы, а также развернутый ответ с правовым обоснованием

Как воспользоваться сервисом:

- выбрать раздел «Часто задаваемые вопросы» или «Тысяча вопросов и ответов»;

- перейти в нужный тематический раздел и знакомиться с уже имеющимися ответами. Также это можно сделать через строку «Поиск» наверху страницы.

Если не нашли ответ на свой вопрос, то нужно выбрать интересующую тематику в разделе «Часто задаваемые вопросы». В конце ответа на любой вопрос нажать на плашку «Нет» и задать свой вопрос.

Лично получить консультацию можно в территориальном органе Роструда - Государственной инспекции труда.

По телефону федеральной горячей линии 8-800-707-88-41 многоканальный, звонок бесплатный, круглосуточный. На региональной горячей линии 8-924-010-37-20 с 9.00 до 21.00 по местному времени.

Важно помнить, что все услуги государственных инспекций труда всегда бесплатны.

Если необходимо направить официальное обращение с жалобой на нарушение трудовых прав, рекомендуется воспользоваться сервисом «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф».

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