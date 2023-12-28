Вопрос: «Сколько максимум часов в неделю может работать человек?»

Ангелина П.

Отвечает Роструд:

- Трудовое законодательство определяет, что нормальная продолжительность рабочего времени для большинства работников не может превышать 40 часов в неделю. А для некоторых категорий работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.

Максимальная продолжительность рабочего дня (смены) установлена законодательством только для отдельных категорий сотрудников:

- для работников от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов,

- для работников от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;

- для лиц, обучающихся в средних профессионального образовательных организациях, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением;

- для работников с вредными и (или) опасными условиями труда, если им установлена 36-часовая рабочей неделе - 8 часов;

- для работников с вредными и (или) опасными условиями труда, если им установлена 30-часовая рабочая неделя и менее - 6 часов;

- для работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств (продолжительность их рабочего дня различается в зависимости от должности, вида транспорта, других условий труда).

Для остальных работников максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) не установлена. Она определяется в каждой организации (у предпринимателя) правилами внутреннего трудового распорядка. Так, если работники предприятия относятся к «общей» категории сотрудников, для которых рабочая неделя не может превышать 40 часов, и на предприятии установлена 5-дневная рабочая неделя, то продолжительность рабочего дня может быть установлена, например, так:

- 8 часов ежедневно,

или

- в пятницу рабочий день уменьшается (например, на 1 час) за счет увеличения рабочих дней с понедельника по четверг (например, на 15 минут, и в итоге он составляет в эти дни 8 часов 15 минут).

При этом для всех категорий работников продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Но если максимальную продолжительность рабочего времени за неделю или день (смену) невозможно соблюдать по условиям производства (работы), в организации может вводиться суммированный учет рабочего времени (это отражается в правилах внутреннего трудового распорядка). Тогда должна соблюдаться установленная продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал, полугодие, год; для работников на работах с вредными и/или опасными условиями труда учетный период не может превышать трех месяцев).