Общество 29.12.2023 в 09:00

Нарушение прав покупателей

Можно ли фотографировать товар?
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Текст: Номер один
Нарушение прав покупателей
Номер один

Вопрос: «Недавно в магазине охранник запретил мне фотографировать ценники на товары. Законно ли это?» 

Вера Павловна Б.

Сотрудники магазина не имеют право требовать от посетителей совершать следующие действия:

1. Показать содержимое сумок или карманов. Охранник или сотрудники магазина могут об этом только попросить, но вы имеете право отказать. Досмотр граждан и их личных вещей могут совершать только сотрудники полиции.

2. Оставлять сумки в камере хранения. Вы сами решаете, оставить сумку в камере или взять ее в торговый зал. Если оставили - значит, заключили договор хранения с магазином, и он несет ответственность за сохранность вещей.

3. Платить за случайно разбитый товар в зале. Пока вы не оплатили товар и не получили чек, магазин как собственник товара несет риски его случайной гибели или повреждения. Магазин может взыскать ущерб, если есть доказательства, что товар разбили умышленно или из-за грубой неосторожности. Например, посетитель был в нетрезвом виде, бегал по залу или неосторожно обращался с вещью.

4. Не входить в зал с коляской. Граждане с детскими колясками относятся к маломобильной категории населения. У них одинаковые права со всеми остальными, и препятствовать их передвижению нельзя.

5. Не фотографировать и не снимать видео. На торговых объектах потребители могут искать и получать информацию любыми законными способами, в том числе путем фотографирования товара. Исключение - места, которые определяются продавцом и не предназначены для свободного доступа потребителей.

 

 

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