В Бурятии многоквартирный дом для сирот строят с серьезными задержками

Прокуратура Мухоршибирского района по поручению прокурора республики обеспечивает надзорное сопровождение возведение многоквартирного жилого дома в с. Мухоршибирь для последующего предоставления жилья детям-сиротам.

Установлено, что строительная организация, с которой Ипотечной корпорацией Республики Бурятия заключен договор, допустила отставание от сроков выполнения отдельных работ по благоустройству и отделке фасада здания, предусмотренных календарным планом строительства на сентябрь-октябрь 2023 года.

В связи с этим прокурор района директору генерального подрядчика внес представление, по результатам рассмотрения которого увеличили количество работников на объекте, мероприятия по благоустройству провели в полном объеме, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Завершение строительства жилого дома находится на контроле прокуратуры района.