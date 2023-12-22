Житель Бурятии угнал микрогрузовик по пьяной лавочке

Во время патрулирования Нижнеангарска сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на одной из улиц поселка заметили припаркованный грузовой автомобиль, в кабине которого водитель вел себя странно, размахивал руками и не мог уверенно сидеть, заваливаясь на сиденье.Заблокировав автомобиль, росгвардейцы при проверке установили, что от мужчины исходит стойкий запах алкоголя. При себе у него не оказалось ни документов на автомобиль, ни водительского удостоверения, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В ходе установления личности и проверки транспортного средства по базе данных было установлено, что автомобиль ранее был угнан в Северобайкальске и находится в розыске.Задержанный 42-летний местный житель был доставлен в полицию, где сознался, что в гараже распивал спиртное со знакомым, а потом, воспользовавшись моментом, завладел ключами от малотоннажного грузового автомобиля и совершил угон.По факту неправомерного завладения автомобилем, без цели хищения возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия