Родственники пропавших на СВО бойцов могут обратиться в Следком

В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации в разных регионах от граждан поступают просьбы о помощи в установлении местонахождения родственников, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.«В подобных случаях местным жителям необходимо направить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия или его территориальные подразделения заявление с указанием всех необходимых данных», - разъясняют в региональном СКР.Обратиться в следственное управление по указанным вопросам можно также дистанционно, в том числе по телефонной линии для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей: 8 (3012) 21-01-50.