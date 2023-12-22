Занятия второй смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ переносятся в дистанционный формат в связи температурой воздуха на улице - 33°

Информация о температуре использована с официального сайта Гидрометцентра 22 декабря в 11.00 http://www.burpogoda.ru

Напоминаем, что, родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя