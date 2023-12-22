Общество 22.12.2023 в 11:15
Занятия второй смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ переносятся в дистанционный формат
В связи температурой воздуха на улице - 33°
Текст: Ольга Лазарева
Занятия второй смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ переносятся в дистанционный формат в связи температурой воздуха на улице - 33°
Информация о температуре использована с официального сайта Гидрометцентра 22 декабря в 11.00 http://www.burpogoda.ru
Напоминаем, что, родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя
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