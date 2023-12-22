Общество 22.12.2023 в 11:27
Улан-удэнцы могут выиграть подарочные сертификаты от «Водоканала»
Также горожанам предлагают аннулировать все пени за несвоевременную оплату услуг
Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнский «Водоканал» продолжает ежегодную акцию «В Новый год без долгов!»
Она стартовала 1 декабря и завершится уже на следующей неделе, 31 декабря.
В рамках акции абонентам спишутся все штрафные пени, накопленные за год. Для участия необходимо оплатить коммунальные услуги до 30 декабря и не иметь какой-либо просроченной задолженности по услугам «Водоканала» на 1 января 2024 года.
Кроме того, впервые предприятие проведёт розыгрыш подарочных сертификатов на 100 бесплатных кубометров воды для каждого счастливчика.
100 кубов воды - годовой расход холодной воды на одну семью из 3-4 человек.
Успевайте принять участие!
Телефон для справок: 37-99-00.
ТегиОбщество