Улан-удэнцы могут выиграть подарочные сертификаты от «Водоканала»

Улан-удэнский «Водоканал» продолжает ежегодную акцию «В Новый год без долгов!»

Она стартовала 1 декабря и завершится уже на следующей неделе, 31 декабря.



В рамках акции абонентам спишутся все штрафные пени, накопленные за год. Для участия необходимо оплатить коммунальные услуги до 30 декабря и не иметь какой-либо просроченной задолженности по услугам «Водоканала» на 1 января 2024 года.



Кроме того, впервые предприятие проведёт розыгрыш подарочных сертификатов на 100 бесплатных кубометров воды для каждого счастливчика.



100 кубов воды - годовой расход холодной воды на одну семью из 3-4 человек.



Успевайте принять участие!



Телефон для справок: 37-99-00.