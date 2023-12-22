В Бурятии участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную психологическую помощь

В фонде «Защитники Отечества» участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную психологическую помощь.



Открыты кабинет приема психолога, комната психологической разгрузки. Специалисты ведут прием непосредственно в фонде. Организованы как индивидуальные, так и групповые занятия. Участие в занятиях бесплатное. Для занятия в группе предварительно необходимо пройти индивидуальную консультацию медицинского психолога.



К психологу можно обратиться как при наличии симптомов, вызванных стрессовыми состояниями (например, проблем со сном и других), так и просто, если нужно выговориться. В том числе, психологическая поддержка проводится и для людей с симптомами посттравматического стрессового расстройства.



Помощь оказывается в четырех этапа: скрининг (быстрое тестирование), диагностика, лечение и реабилитация. реабилитацией, в том числе санаторно-курортного лечения.



Филиалы государственного фонда для персональной поддержки участников специальной военной операции и семьям погибших бойцов созданы по Указу Президента России Владимира Путина.