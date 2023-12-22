Общество 22.12.2023 в 11:41
На телебашне в Улан-Удэ загорится праздничная подсветка в честь Дня энергетика
Световое шоу пройдет с 18.30 до 20.30
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня, 22 декабря, с 18:30 до 20:30 на телебашне на ул. Бабушкина включат тематическое световое шоу в честь Дня энергетика, сообщили в Комитете городского хозяйства.
День энергетика впервые отметили 22 декабря 1966 года. Эта дата была выбрана неслучайно – поводом стал одобренный в декабре 1920-го Государственный план электрификации Советской России.
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