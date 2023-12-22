На телебашне в Улан-Удэ загорится праздничная подсветка в честь Дня энергетика

Сегодня, 22 декабря, с 18:30 до 20:30 на телебашне на ул. Бабушкина включат тематическое световое шоу в честь Дня энергетика, сообщили в Комитете городского хозяйства.

День энергетика впервые отметили 22 декабря 1966 года. Эта дата была выбрана неслучайно – поводом стал одобренный в декабре 1920-го Государственный план электрификации Советской России.