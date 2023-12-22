Общество 22.12.2023 в 12:24

В Улан-Удэ сдается квартира за 160 тыс рублей в месяц

Столица Бурятии на четвертом месте в ДФО с такими арендными апартаментами
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ сдается квартира за 160 тыс рублей в месяц
Квартира в Улан-Удэ заняла четвертое место в новом рейтинге Циан крупногабаритного арендного жилья в ДФО. Его образуют десять квартир и апартаментов площадью 100+ кв метров.

Подобные объекты встречаются в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Благовещенске. Из других дальневосточных городов к этому пулу приблизился лишь Магадан, где выявлен лот площадью 96 кв метров. В остальных регионах недвижимость с таким метражом – нонсенс. К примеру, в Якутии предел – это 77,9 кв метров, в Забайкалье – 73 кв метра, в Еврейской автономной области – 60 кв метров, на Чукотке – 45,1 кв метра.

1 место. Хабаровск. 203,8 кв. м / 160 тыс рублей в месяц. Недалеко от хабаровского речного вокзала и набережной Амура сдается двухуровневая квартира с тремя спальнями, обширной кухонной зоной, каминным залом и открытой террасой. Площадь в 203,8 кв. м делает ее самым большим объектом арендной недвижимости на всем Дальнем Востоке. Месяц проживания здесь обойдется в 160 тыс рублей.

2 место. Владивосток. 195,8 кв. м / 290 тыс рублей в месяц. Во Владивостоке премиальное жилье с видом на бухту Золотой Рог и Золотой мост сдается за 290 тыс рублей в месяц. Указанный объект представляет собой пятикомнатную квартиру с габаритами 195,8 кв. м, которая расположена 11 этаже 15-этажки, построенной в 1996 г. Каждая спальня оснащена собственной лоджией. Кроме того, в планировку заложены два совмещенных санузла и гардеробная.

3 место. Петропавловск-Камчатский. 186 кв. м / 180 тыс рублей в месяц. На северо-западной окраине Петропавловска-Камчатского зафиксирована максимальная арендная ставка в масштабах региона – 180 тыс рублей в месяц. Она связана с апартаментом (гостиная, три спальни, три лоджии, два санузла и столько же гардеробных) в девятиэтажном доме по улице Топоркова.

4 место. Улан-Удэ. 134 кв. м / 60 тыс рублей в месяц. Жилой фонд Октябрьского района Улан-Удэ содержит среди прочего квартиру площадью 134 кв. м – номер четыре в рейтинге Циан. Снять ее можно за 60 тыс рублей в месяц. По соседству работает целая группа спортивных комплексов, торгово-деловой центр с парком развлечений, филиал театра «Байкал», густая сеть магазинов различного профиля.

Фото: Циан
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