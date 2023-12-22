Общество 22.12.2023 в 12:40

В Бурятии 74-летнюю пенсионерку обворовывала 45-летняя соседка

Бабушка не имеет навыков пользования банковской картой, поэтому просила женщину помочь ей
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Текст: Номер один
В Бурятии 74-летнюю пенсионерку обворовывала 45-летняя соседка
В Бурятии в Хоринском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с банковского счета 74-летней жительницы районного центра. Сумма ущерба составила 33 тыс рублей. По подозрению в совершении преступления задержана 45-летняя соседка потерпевшей, сообщили в МВД по Бурятии.

Установлено, что пожилая женщина, не имея достаточных навыков пользования банковской картой, обратилась к злоумышленнице в конце сентября. Женщину она попросила помочь пополнить через банкомат баланс на телефоне.

Подозреваемая просьбу выполнила, а заодно похитила со счета пенсионерки 25 тыс рублей. Поскольку её собственный счёт был арестован, деньги она под надуманным предлогом перевела родственнику, обналичила и потратила на свои нужды. Аналогичным образом спустя неделю злоумышленница совершила кражу еще 8 тыс рублей.

Потерпевшая узнала о пропаже средств, когда в продуктовом магазине не смогла картой оплатить товар. Сразу же она обратилась в банк, где ей выдали выписку о двух имевшихся переводах денег. А затем – к соседке, которая объяснила, что осуществила перечисления по ошибке и обещала возместить причиненный ущерб. Однако за всё последующее время вернула лишь 10 тыс рублей.

Отметим, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. Возбуждено уголовное дело.

Фото: «Номер один»

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преступность кража задержание

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