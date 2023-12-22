Общество 22.12.2023 в 12:55

В Улан-Удэ формируют живую изгородь

Растения находятся вне периода вегетации, в покое, что позволяет произвести подрезку
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ формируют живую изгородь
В Улан-Удэ занялись живой изгородью. Мероприятия направлены на улучшение видимости у пешеходов и автомобилистов, позволяют добиться эстетического вида насаждений, а также обеспечивают омоложение тех растений, которым это необходимо, сообщили в Комитете городского хозяйства.

«В настоящее время растения находятся вне периода вегетации, в покое, что позволяет произвести подрезку, которую недопустимо проводить в летние месяцы. Изгородь формируют высотой 80 см и 120 см, в зависимости от месторасположения», – рассказал и.о. директора МБУ «Городское лесничество» Александр Солдаткин.

Сейчас работы ведутся в центре города на проспекте Победы. Далее планируются работы на магистральных улицах – Балтахинова, Тобольской, Смолина, Борсоева, Терешковой, Шумяцкого, Чертенкова, Жердева, Ботанической, Набережной и других.

Фото: ulan-ude-info.ru
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город ЖКХ кусты подрезка

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