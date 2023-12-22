В Улан-Удэ формируют живую изгородь

В Улан-Удэ занялись живой изгородью. Мероприятия направлены на улучшение видимости у пешеходов и автомобилистов, позволяют добиться эстетического вида насаждений, а также обеспечивают омоложение тех растений, которым это необходимо, сообщили в Комитете городского хозяйства.«В настоящее время растения находятся вне периода вегетации, в покое, что позволяет произвести подрезку, которую недопустимо проводить в летние месяцы. Изгородь формируют высотой 80 см и 120 см, в зависимости от месторасположения», – рассказал и.о. директора МБУ «Городское лесничество» Александр Солдаткин.Сейчас работы ведутся в центре города на проспекте Победы. Далее планируются работы на магистральных улицах – Балтахинова, Тобольской, Смолина, Борсоева, Терешковой, Шумяцкого, Чертенкова, Жердева, Ботанической, Набережной и других.Фото: ulan-ude-info.ru