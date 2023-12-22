Общество 22.12.2023 в 13:07

В Улан-Удэ по горячим следам задержан подозреваемый в разбое

Потерпевшего угораздило оказаться в компании неоднократно судимого за грабежи и разбои рецидивиста
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В Улан-Удэ по горячим следам задержан подозреваемый в разбое
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на 33-летнего улан-удэнца. Преступление произошло поздним вечером 20 декабря при распитии компанией спиртного в одной из квартир. Нападавшим стал ранее незнакомый потерпевшему 59-летний участник застолья, сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчина начал предъявлять к потерпевшему претензии относительно, якобы, его причастности к ранее совершенным в отношении хозяйки жилища противоправным действиям. Однако заявитель всё отрицал. Словесный конфликт перерос в драку.

Отбиваясь от оппонента, злоумышленник схватил со стола нож и, размахивая им и нанося порезы, стал угрожать расправой. Агрессивно настроенный гражданин вынудил горожанина в качестве «расплаты за содеянное» перечислить на счёт хозяйки квартиры 30 тыс рублей. Затем, ударив его по голове бутылкой, потребовал дополнительного перевода аналогичной суммы.

После ухода домой потерпевшего и его родственницы, с которой он находился в гостях, последняя обратилась в полицию. Оперативниками фигурант был задержан на месте происшествия, где продолжал распивать алкогольные напитки. Похищенные деньги, за исключением потраченных на спиртное, полицейские изъяли.

Отметим, ранее он был неоднократно судим за грабежи, разбои, преступления против жизни и здоровья и отбывал наказание в местах лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Следствие продолжается.

Фото: pixabay.com

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преступность разбой задержание

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