Общество 22.12.2023 в 13:26

Игорь Шутенков: Наша способность объединяться определяет нас как единый и сильный народ

В Улан-Удэ прошло заседание Совета по вопросам межнациональных отношений и Комиссии по делам казачества при мэре города
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Игорь Шутенков: Наша способность объединяться определяет нас как единый и сильный народ
В администрации Улан-Удэ прошло заседание Совета по вопросам межнациональных отношений и Комиссии по делам казачества при мэре города. В заседании приняли участие председатели национально-культурных автономий РОО «Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы», улан-удэнское городское казачье общество «Верхнеудинская станица», РОО «Шэнэхэнских бурят из КНР», сообщили в пресс-службе мэрии.

Национально-культурные автономии республики активно принимают участие в оказании помощи воинам-землякам в зоне проведения СВО, проводят сбор финансовых средств, гуманитарной помощи, продуктовых посылок, средств технической поддержки и тактической одежды.

«Надо отметить, что все национально-культурные автономии в той или иной мере ведут благотворительную деятельность, и за это вам большая благодарность. Вклад национально-культурных автономий, городских казачьих обществ, школ, культурно-досуговых учреждений в патриотическое воспитание молодёжи, объединение общества на лучших национальных традициях и культуре вносит большую лепту в укрепление и стабильность межнациональных отношений в нашем городе», - сказал Игорь Шутенков.

Более 95 совместных мероприятий проведено в 2023 году. Это и участие председателей автономий в торжественном митинге ко Дню Победы, и традиционной ярмарке-фестивале «Город дружбы» в рамках анимационного проекта «Верхнеудинская ярмарка», посвященного Дню города и 100-летию Республики Бурятия, и День народных игр и забав «Играем вместе». Впервые национально-культурные центры выступили в роли педагогов, показали разные виды национальных игр школьникам, которые соревновались между собой.

В 2023 году Комитетом по социальной политике начата работа по координации деятельности структурных подразделений Администрации города по содействию в сохранении и развитии бурятского языка.

«Это большая работа, которую мы начали. В администрации  Улан-Удэ работала комиссия по бурятскому языку по разработке программы сохранения и развития бурятского языка. На 2024 год впервые выделено финансирование,  эта программа будет утверждена в начале следующего года, и мы начинаем большую работу», - сказала Светлана Трифонова, заместитель мэра  Улан – Удэ, председатель Комитета по социальной и молодежной политике.

В 2024 году уже запланировано проведение этнокультурных познавательных мероприятий, посвященных Году семьи, Году общественных и гражданских инициатив, привлечение казачества в военно-патриотическом воспитании детей и подростков, а также религиозных организаций к их духовно-нравственному воспитанию. Будет продолжена большая волонтёрская работа по оказанию помощи семьям участников СВО.

Фото: ulan-ude-info.ru
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