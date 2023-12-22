Общество 22.12.2023 в 13:40

В Улан-Удэ предупреждают родителей об ответственности за детей в новогодние каникулы

Надо разъяснить ребенку, как вести себя в разных бытовых ситуациях и рассказать о возможных опасностях

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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ предупреждают родителей об ответственности за детей в новогодние каникулы
В Улан-Удэ еженедельно проходят межведомственные рейды по водным объектам и объектам железнодорожного транспорта в целях профилактики несчастных случаев. В составе рейдовой группы – сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних Администрации г. Улан-Удэ, поисково-спасательной службы, инспектора по делам несовершеннолетних УМВД по г. Улан-Удэ, сотрудники городского Линейного отдела внутренних дел на транспорте.

Приближаются зимние каникулы - долгожданные для всех школьников. В это время дети зачастую находятся без присмотра взрослых. Родители должны разъяснить ребенку, как вести себя в различных бытовых ситуациях и рассказать о возможных опасностях.

Напомните детям про правила дорожного движения и насколько важно их соблюдать, не отвлекаясь при переходах через дорогу на гаджеты. Желательно носить ребенку светоотражающие элементы, чтобы в темное время суток он был заметен на дороге издалека;

Объясните, почему нельзя гладить и тем более дразнить уличных животных и разговаривать с незнакомыми людьми. Ребенок не должен уходить из дома без разрешения родителей, играть вблизи железных дорог или проезжей части, заходить на территорию пустырей, заброшенных зданий.

Не оставляйте детей одних дома без присмотра. Храните спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также лекарства и бытовую химию в недоступных для детей местах. Обязательно расскажите, что нужно делать в случае возникновения пожара, напомните про номер - 101 и 112.

Соблюдайте правила безопасного поведения во время прогулок. Запрещается пребывание на реке, водоеме в период зимних каникул. Необходимо осторожно обращаться с лыжами, коньками. Кататься на лыжах, коньках в незнакомых, неприспособленных для этого местах, – опасно. При очень низкой температуре воздуха не рекомендуется выходить на прогулку во избежание обморожения кожи. Остерегайтесь гололёда, во избежание падений и получения травм. Будьте внимательны вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и лёд.

Соблюдайте правила безопасности поведения во время новогодних мероприятий при использовании пиротехнических средств (хлопушки, бенгальские огни, петарды и др.)

Комиссия обращается к жителям Улан-Удэ: если несовершеннолетние дети замечены вблизи побережья рек и железнодорожных путей, просьба не быть равнодушными и незамедлительно передавать информацию о их местонахождении в службу 112.

Помните: несчастные случаи исправить уже невозможно, но их можно предотвратить! - предупреждают в мэрии города. 

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