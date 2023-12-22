«Доченька обмякла, не могла дышать»

25-летняя Екатерина Кайзер должна была стать многодетной мамой: в кемеровском перинатальном центре у нее принимали третьи роды. Но ее новорожденная дочка Кира прожила чуть больше суток. Мама считает, что виноваты медики.- Практически вся беременность у меня протекала хорошо, но примерно за месяц до родов я заболела коронавирусом. Высокой температуры у меня не было, поэтому по решению врачей я лечилась дома, - рассказывает КП-Новосибирск Екатерина Кайзер. – Женская консультация на время болезни предоставила мне специальный аппарат, чтобы я проверяла сердечный ритм ребенка. Каждое утро я им звонила, рассказывала о своем состоянии, состоянии ребенка. Я переживала, что иногда сердцебиение у ребенка было сильным, а иногда оно будто не прослушивалось. Но мне говорили, что все идет нормально, что я просто что-то неверно измерила.Рожала сибирячка в срок, на 41-й неделе беременности.- Схватки у меня начались дома: они были слабыми, но мы с мужем приняли решение ехать в роддом. Там меня осмотрели, сказали, что схватки настоящие, отправили в родовую, - вспоминает Екатерина. – Потом мне дважды вводили окситоцин, чтобы стимулировать схватки. Я почувствовала сильное давление, боль внизу живота.В этот момент, как говорит мама девочки, и случилась беда:- Акушерка придерживала голову моей дочки, как бы не давала ей полностью родиться. И только когда другой медик ей сказала, что нужно отпустить голову ребенка, она перестала так делать. И моя дочка сразу же родилась, - описывает случившееся Екатерина. - Дочь родилась, мне выложили ее на живот. Кожа у нее была синеватого цвета, она закричала.Потом, как вспоминает сибирячка, ребенка забрала врач-неонатолог:- Когда она взяла ребенка на руки, я обратила внимание, что дочка обмякла, а потом перестала кричать. Мне сказали: «Ребенок плохой, легкие открылись и закрылись. Она самостоятельно дышать не может, необходима реанимация».Кира – именно так назвали девочку – была в реанимации чуть больше суток:- Когда в очередной раз я пришла к дочке, цифры на приборах, показывающих ее состояние, начали падать. И меня попросили уйти. А через час пригласили в ординаторскую и сказали, что моя дочь умерла, - описывает страшные события того дня Екатерина. - Их версия была: из-за того, что я переболела ковидом, у Киры резвилась двусторонняя пневмония. Из-за нее была легочная и сосудистая недостаточность. Это и было записано в паталогоанатомическом исследовании.Екатерина написала заявление в Следственный комитет, там завели уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Когда пришли результаты судмедэкспертизы, она была в шоке.- Диагнозы врачей из роддома не подтвердились: моя дочка умерла из-за родовой черепно-спинальной травмы, такое заключение экспертов, - говорит Екатерина. – А травму ребёнок получил из-за действий акушерки. И потом мою дочку не обследовали, не поставили верный диагноз.- Эта травма привела к развитию острой церебральной, и, как следствие, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностям, из-за которых умер ребенок, - цитирует выводы экспертов юрист Максим Колесников, защищающий семью погибшей девочки.Екатерина уже написала обращение к главе Следственного комитета Бастрыкину и попросила взять дело под личный контроль.Фото: Анастасия Телебаева