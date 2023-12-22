Общество 22.12.2023 в 14:49
В 115 мкрн Улан-Удэ открылся первый павильон по продаже сельхозпродукции местных товаропроизводителей
Здесь можно приобрести полуфабрикаты, молочную и кулинарную продукцию
Текст: Ольга Лазарева
В 115 мкрн Улан-Удэ открылся первый павильон по продаже сельхозпродукции местных товаропроизводителей. Здесь можно приобрести полуфабрикаты, молочную и кулинарную продукцию, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
Администрация г. Улан-Удэ со своей стороны предоставила по муниципальной преференции место для размещения нестационарного торгового объекта. Это - один из вариантов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей республики.
В открытии объекта приняли участие представители Администрации Улан-Удэ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.
Администрация г. Улан-Удэ со своей стороны предоставила по муниципальной преференции место для размещения нестационарного торгового объекта. Это - один из вариантов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей республики.
В открытии объекта приняли участие представители Администрации Улан-Удэ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.
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