В 115 мкрн Улан-Удэ открылся первый павильон по продаже сельхозпродукции местных товаропроизводителей. Здесь можно приобрести полуфабрикаты, молочную и кулинарную продукцию, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.Администрация г. Улан-Удэ со своей стороны предоставила по муниципальной преференции место для размещения нестационарного торгового объекта. Это - один из вариантов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей республики.В открытии объекта приняли участие представители Администрации Улан-Удэ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.