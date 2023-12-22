Участники СВО из Бурятии получили умных помощников для социальной адаптации

Участник СВО Леонид Григорьев, который из-за тяжелого ранения потерял зрение, получил умного помощника для незрячих людей «Робин» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.Аппарат с искусственным интеллектом распознаёт бытовые предметы, определяет расстояние до них, запоминает лица людей, оповещает вслух звуковым сигналом о препятствиях. Вся информация выводится голосом в наушники или на дисплей Брайля, подключаемые к умному помощнику.- Я уже знаком с этим прибором «Робин», проходил с ним реабилитацию в Сколково. Я очень ждал его. Благодаря фонду «Защитники Отечества» с этим устройством могу реализоваться в жизни и воплотить все свои планы в жизнь, - сказал Леонид Григорьев.Еще одному ветерану боевых действий Владимиру Никонову из Кабанского района социальные координаторы также помогли получить умного помощника «Робин». Владимир с 2022 года участвовал в спецоперации, получил военную травму, последствием которой стала инвалидность 1 группы по зрению, сообщает правительство Бурятии.