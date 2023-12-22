Общество 22.12.2023 в 15:39

В Бурятии экозащитник Чингис Болотов занял первое место в международной премии Росприроднадзора

Заявки присылали порядка 90 тысяч участников
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии экозащитник Чингис Болотов занял первое место в международной премии Росприроднадзора
Международная премия Росприроднадзора "Экология дело каждого" отметила директора АНО «Событие», экозащитника из Бурятии Чингиса Болотова. Он занял первое место в номинации "Экопросвещение". 

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Он отметил, что в конкурсе есть и другие участники из Бурятии, которые тоже отметили:

- Наградили. Поблагодарили. Я поздравляю и других участников и победителей. Егор Сотнич занял второе место в номинации «Экоблогер». Отмечены спецпризом  Валерия и Людмила Шинкевич (Гусиноозерск). Поздравляю! Вы мощь и будущее республики, - сказал Чингис Болотов. 

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