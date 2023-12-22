От замерзшей водки до слякоти

Чаще день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря (реже бывает 20 или 23 декабря). Однако в годы, предшествующие высокосному (таким будет 2024 год), зимнее солнцестояние происходит 22 декабря. Монголы как многие народы с древности считали это началом зимы и делили предстоящие холода на «Есөн ес», что переводится как девять девяток. Каждые девять дней, начиная с 22 декабря, имели свое название, в основе которого лежат наблюдения кочевников за погодой.Кроме того, 81 день зимних холодов делятся на три части по названию периодов человеческой жизни: нялх гурав – три младенческих девятки, идэр гурав – три молодых девятки, хөгшин гурав – три пожилых девятки. Как возникло такое деление холодных дней становится понятно из описания каждой девятки холода.Первые девять дней с 22 по 31 декабря - нэг есд нэрмэл архи хөлдөнө – застывает молочная водка первой перегонки.Вторая девятка с 1 по 10 января - хоёр есд хорз архи хөлдөнө – застывает молочная водка тройной перегонки.На третьей девятке с 11 по 20 января - гурван есд гунан үхрийн эвэр хуга хөлдөнө – морозит так, что рога трехлетнего бычка могут сломаться на холоде. Как видим морозы в первые три девятки набирают силу как растет ребенок.На четвертой девятке холода начинается вторая треть девяток. Морозы становятся стабильнее и спокойнее, как ощущает себя человек в молодые годы.На четвертой девятке с 21 по 30 января - дөрвөн есд дөнөн үхрийн эвэр хөлдөнө – рога четырехлетнего быка застываютПятая девятка холодов открывает февраль, когда вареное зерно на улице не застывает - таван есд тавьсан будаа хөлдөхгүй.В шестой девятке холодов в середине февраля на снежном покрове появляются колеи дорог - зургаан есд зурайсан зам гарна.И в завершающей зимний сезон трети девяток мороз слабеет как пожилой человек к концу жизни. Так, на седьмой девятке темнеют, то есть оттаивают вершины сопок - долоон есд довын толгой борлоно. Во время восьмой девятки в начале марта начинается слякоть - найман есд нял шал болно. Наконец девятая девятка приносит обычное тепло. Есөн есд ерийн дулаан болно гэдэг билээ - это завершающая фаза холодов.Фото: «Номер один»