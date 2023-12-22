Общество 22.12.2023 в 16:29

Горсовет Улан-Удэ поддержал инициативу жителей

В ТОСовское движение влились новые организации
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Текст: Петр Санжиев
Горсовет Улан-Удэ поддержал инициативу жителей
Депутаты Улан-Удэнского городского совета депутатов на заключительной сессии 2023 г. приняли решение об установлении границ территорий сразу двух ТОСов. Напомним, ТОС – это территориальное общественное самоуправление. ТОС создается по инициативе жителей для решения некоторых вопросов благоустройства и иных аспектов жизни их микрорайона и эта организация имеет статус местной общественной организации.

Одним из данных ТОСов стал ТОС «Байдонов ключ». Об его создании заявили жители частного сектора с улиц Олимпийская, Врачебная, Крымская в мкрн. Забайкальский. Инициативная группа граждан провела учредительное собрание 2 ноября текущего года, был принят Устав, выбраны председатель, члены Совета ТОСа и т. д.

«Инициативу жителей надо продержать», - высказал свое мнение Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета. По итогам голосования, муниципальные депутаты единогласно утвердили границы ТОСа.

Другим ТОСом был «Правобережный». Его создание инициировали жители первого участка станции Дивизионной, улиц Акмолинская, Армейская, Нерчинская мкрн. Вагжанова. Здесь учредительное собрание состоялось 7 октября, на нем тоже были выполнены все предусмотренные законом процедуры.

На фоне появления в Улан-Удэ ТОС «Правобережный», депутаты также утвердили уменьшение границ ТОС «Микрорайон Вагжанова». Изменение было связано с тем, что из него выделился упомянутый самостоятельный ТОС «Правобережный».

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