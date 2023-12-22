Общество 22.12.2023 в 17:04
В Бурятии помощь по соцконтракту переводится на принципы социального казначейства
У жителей республики появится возможность подать заявление на портале госуслуг без обращения в социальные службы и МФЦ
Текст: Номер один
В Бурятии с 1 января 2024 года государственная социальная помощь на основании социального контракта нацпроекта «Демография» будет предоставляться на принципах социального казначейства. У жителей республики появится возможность подать заявление на портале госуслуг без обращения в социальные службы и МФЦ, сообщили в правительстве республики.
Расчетный период сдвинется на один месяц назад, но доходы, как и сейчас, будут учитываться за три месяца. Например, если заявление будет подано в январе 2024 года, то для расчета дохода будет взят период с сентября по ноябрь 2023 года.
При расчете нуждаемости не будут учитываться доходы взрослых родственников, живущих вместе с семьей – родителей, братьев, сестёр, взрослых детей заявителя. Унифицируется перечень доходов, учитываемых при назначении государственной социальной помощи и получении соцконтракта. А среднедушевой доход семьи для определения категории «малообеспеченная семья» будет рассчитываться исходя из размера прожиточного минимума, установленного на душу населения.
В случае, если гражданин открывает свое дело или планирует заниматься сельским хозяйством станет обязательным прохождение профессионального тестирования. Если знаний знаний будет недостаточно, будет предложено бесплатное обучение.
Фото: egov-buryatia.ru
Расчетный период сдвинется на один месяц назад, но доходы, как и сейчас, будут учитываться за три месяца. Например, если заявление будет подано в январе 2024 года, то для расчета дохода будет взят период с сентября по ноябрь 2023 года.
При расчете нуждаемости не будут учитываться доходы взрослых родственников, живущих вместе с семьей – родителей, братьев, сестёр, взрослых детей заявителя. Унифицируется перечень доходов, учитываемых при назначении государственной социальной помощи и получении соцконтракта. А среднедушевой доход семьи для определения категории «малообеспеченная семья» будет рассчитываться исходя из размера прожиточного минимума, установленного на душу населения.
В случае, если гражданин открывает свое дело или планирует заниматься сельским хозяйством станет обязательным прохождение профессионального тестирования. Если знаний знаний будет недостаточно, будет предложено бесплатное обучение.
Фото: egov-buryatia.ru