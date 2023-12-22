В Бурятии помощь по соцконтракту переводится на принципы социального казначейства

В Бурятии с 1 января 2024 года государственная социальная помощь на основании социального контракта нацпроекта «Демография» будет предоставляться на принципах социального казначейства. У жителей республики появится возможность подать заявление на портале госуслуг без обращения в социальные службы и МФЦ, сообщили в правительстве республики.Расчетный период сдвинется на один месяц назад, но доходы, как и сейчас, будут учитываться за три месяца. Например, если заявление будет подано в январе 2024 года, то для расчета дохода будет взят период с сентября по ноябрь 2023 года.При расчете нуждаемости не будут учитываться доходы взрослых родственников, живущих вместе с семьей – родителей, братьев, сестёр, взрослых детей заявителя. Унифицируется перечень доходов, учитываемых при назначении государственной социальной помощи и получении соцконтракта. А среднедушевой доход семьи для определения категории «малообеспеченная семья» будет рассчитываться исходя из размера прожиточного минимума, установленного на душу населения.В случае, если гражданин открывает свое дело или планирует заниматься сельским хозяйством станет обязательным прохождение профессионального тестирования. Если знаний знаний будет недостаточно, будет предложено бесплатное обучение.Фото: egov-buryatia.ru