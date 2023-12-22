Сагаан Убгэн посетил ДНР

Региональная общественная организация «Женщины Бурятии» на консультативном совете женщин при главе Бурятиипредставила сегодня итоги реализации проекта «Женщины Бурятии - детям Донбасса», который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов, сообщили в правительстве республики.«Вчера наши команда вернулась из поездки по Донбассу. Мы благодарны за оказанную проекту «Женщины Бурятии - детям Донбасса» поддержку. В декабре наша делегация выехала в Старобешевский район Донецкой народной республики, где провели новогодние праздники с участием Белого Старца Сагаан Убгэна для 1,5 тыс детей начальных классов. Вручили каждому ребенку сладкий подарок, призы, сувениры, а также письма-поздравления бурятских школьников», - рассказала председатель общественной организации Анна Скосырская.В рамках проекта в течение года также было организовано несколько мероприятий. В марте и апреле 2023 года – психологическое онлайн-консультирование для тридцати подростков.В начале июля «Женщины Бурятии» организовали для 20 старшеклассников из ДНР обучение в региональном центре выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи «Асториум» по программе «Дизайн» и «Робототехника». Ребятв также отдохнули три дня на Байкале и посетили экскурсию по Москве.С сентября по декабрь этого года 32 старшеклассника освоили сетевую программу «Педагогический класс» по профориентации в режиме онлайн.Фото: egov-buryatia.ru