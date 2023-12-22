Общество 22.12.2023 в 17:36

В Улан-Удэ подвели итоги тематического года, посвященного 100-летию Республики Бурятия

Самых активных горожан, внесших свой вклад в развитие города наградили
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ подвели итоги тематического года, посвященного 100-летию Республики Бурятия
Сегодня состоялось торжественное закрытие тематического года, посвященного 100-летию Республики Бурятия.

- Сегодня мы закрываем наш тематический год, который был ознаменован золотым юбилеем 100-летия Республики Бурятия. Год был наполнен очень яркими и насыщенными социокультурными мероприятиями. Мы с благодарностью вспоминали прошлое, людей, которые строили и развивали наш город, развивали его, обсуждали настоящее и будущее. В юбилейный год было реализовано очень много проектов развития Улан-Удэ. Именно комплексное развитие города продолжается по всем направлениям. Самое главное, что у нас есть большие планы, которые уже подтверждены финансированием. Президентом России Владимиром Путиным был поддержан мастер-план по развитию Улан-Удэ. Мы уже приступили к его реализации. Спасибо Президенту за его поддержку, - сказал Олег Екимовский, первый заместитель мэра.

Самых активных горожан, внесших свой вклад в развитие Улан-Удэ, наградили памятными статуэтками и сертификатами. ⠀

Поздравляем победителей!

- Номинация «Сила в единстве» - МКП «Городской комбинат школьного питания», МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
- Номинация «Сердце отдаю людям» - Дармаева Сэсэг Цырендоржиевна, заместитель председателя мкрн Забайкальский, организатор сбора помощи для участников СВО.
- Номинация «Возможности без границ» - Николай Михайлович Красиков – специалист Фонда инвалидов колясочников.
- Номинация «За сохранение бурятского языка» - Центральная городская библиотека им. И. Калашникова, МАУ «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ».
- Номинация «Гордость и слава» - Кирилл Андреевич Лапин, студент 4-го курса ВСГТУ.
- Номинация «Лучший ТОС» - ТОС «Перспектива».
 - Номинация «Спортивная гордость» - Ангелина Эдуардовна Пищалкина, мастер спорта России по тхэквондо ИТФ, бронзовый призер Чемпионата Мира 2023 г.»
- Номинация «За сохранение семейных традиций» - Николай Борисович и Екатерина Владимировна Перфильевы, Роман Андреевич и Марина Александровна Новицкие, Валерий Терентьевич и Анна Терентьевна Кадетовы.
- Номинация «Лучший волонтерский центр» - Волонтерский отряд Байкальского многопрофильного колледжа «Десант добра».

Также сегодня на торжественном закрытии тематического года, посвященного 100-летию Республики Бурятия в номинации «Открытие года» наградили. Богдана Савченко - участника вокально-эстрадной студии «Триумф» МАУ «Городской культурный центр», полуфиналиста седьмого сезона проекта «Ты супер!» на телеканале НТВ г. Москва. 

Напомним, Богдан Савченков осенью принял участие в международном вокальном шоу «Ты супер!», которое показывали на федеральном телеканале НТВ. Там мальчик с тяжелым и неизлечимым заболеванием завоевал сердца зрителей после исполнения песни «Ягода малинка». А затем выиграл в этом шоу приз зрительских симпатий. Он познакомился и спел с самыми известными артистами страны. 

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