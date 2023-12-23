Общество 23.12.2023 в 09:33

В Бурятии в трех районах и в Северобайкальске системы образования в кризисе

В Муйском районе в зоне риска находятся  90 проц учащихся, в Тарбагатайском и Иволгинском районах  53 и 44 проц учащихся соответственно
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Текст: Номер один
В Бурятии в трех районах и в Северобайкальске системы образования в кризисе
Представители системы образования Бурятии подвели итоги 2023 года, а также определили задачи и приоритеты на следующие годы. Резкой критике подверглись результаты работы управлений образования Муйского района и города Северобайкальска, особого внимания также требуют Тарбагатайский и Иволгинский районы, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Валерий Анатольевич, в адресном порядке выезжайте и разбирайтесь», – дал поручение глава республики Алексей Цыденов министру образования Валерию Позднякову.

Как сообщили на совете, в городе Северобайкальске уже сменили начальника управления образования. В Муйском районе в зоне риска находятся 60 процентов школ и 90 процентов учащихся, внимания также требуют Тарбагатайский и Иволгинский районы, где в зоне риска находятся 53 и 44 процента учащихся соответственно. Эти данные отражены в единой федеральной системе оценки качества общего образования. Система обработала большой массив данных 2021 и 2022 годов, в основе которого лежат базовый уровень знаний по русскому языку и математике, итоги всероссийских проверочных работ, основного и единого государственных экзаменов. Результаты единой федеральной системы огласила директор Регионального центра обработки информации и оценки качества образования Джамиля Чимитова.

Открывая официальную часть совета, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал один из важнейших приоритетов системы образования – внимательную работу с детьми участников СВО:

«Система образования всегда справлялась с определенными вызовами. Сегодня очередной вызов – специальная военная операция. В связи с этим должно быть повышенное внимание к детям участников специальной военной операции. Хотел бы обратить внимание именно на этот вопрос. Работу с детьми участников СВО я бы поставил в один из приоритетов всей системы образования республики. В этом вопросе для учителей и воспитателей нет шаблонных решений, главное, неравнодушие».

Подготовка педагогических кадров стала основой выступления министра по образованию и науке Валерия Позднякова. Сегодня в школах и детсадах Бурятии насчитывается 13 172 педагогических работника. Потребность в учителях и воспитателях на 1 сентября 2023 года в республике составила 678 вакансий. Для решения задачи по подготовке педагогов увеличивается количество целевых мест в вузах и ссузах, также в Улан-Удэ создан сетевой мега-класс на базе школы № 26. Он открыт в 2022 году. Предполагается, что 100 процентов выпускников этого мега-класса станут студентами педвузов.

В республике подготовкой учителей и воспитателей занимаются пединститут Бурятского госуниверситета, республиканский педагогический колледж и республиканский многоуровневый колледж. Хорошие показатели «поступление-выпуск-трудоустройство по специальности» имеет республиканский педколледж, на базе которого и проводился совет по образованию. Директор учебного заведения Светлана Нимбуева рассказала о потенциале педагогического колледжа в деле подготовки учителей и воспитателей. Сегодня в педколледже обучается 1 338 человек. Большую часть составляют улан-удэнцы – 449, учащиеся из районов – 747, из других регионов – 81. Республиканский педколледж и его учащиеся являются победителями всероссийских грантов и конкурсов.

Перед началом совета глава республики Алексей Цыденов прошелся по аудиториям, пообщался с учащимися направлений «Изобразительное искусство и черчение», «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Музыкальное образование», «Физическая культура» и «Педагогика дополнительного образования». В педколледже обучается 61 студент из Монголии, при общении с главой республики иностранные учащиеся показали неплохое знание русского языка.

Фото: egov-buryatia.ru
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образование год итоги

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