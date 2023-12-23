В Бурятии сельчанка, решив стать «инвестором», лишилась 1,3 млн рублей

В Бурятии жительница Еравнинского района с целью получения денежного дохода от инвестиций в интернете зашла на сайт одной из организаций, где оставила заявку со своими личными данными, сообщили в прокуратуре республики.Спустя непродолжительное время женщине поступил телефонный звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на банковский счет для дальнейшего получения прибыли. Требования «специалиста» потерпевшая выполнила и, оформив в одном из банков кредит на сумму 1,3 млн рублей, перевела их на указанный им счет.Жертвами интернет-преступников в Бурятии по состоянию на 22 декабря стали 2 688 жителя республики (+ 80 за последнюю неделю). Причиненный ими ущерб составил 677 млн рублей (+ 14,1 млн рублей за последнюю неделю).В целях завладения денежными средствами преступники использовали сайты объявлений, страницы социальных сетей, мессенджеры, обманывали потерпевших при совершении сделок через Интернет-сайты.Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; взломан личный кабинет; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.Фото: pixabay.com