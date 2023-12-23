Общество 23.12.2023 в 11:32
В Улан-Удэ пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
В результате пожара получил ожоги 54-летний мужчина, который доставлен в больницу
Текст: Номер один
В Улан-Удэ вечером 22 декабря на центральный пункт пожарной связи поступила информация о загорании жилого дома в микрорайоне Забайкальский, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Возгорание было ликвидировано на общей площади 31 кв метр. В результате пожара получил ожоги 54-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
Фото: МЧС
Возгорание было ликвидировано на общей площади 31 кв метр. В результате пожара получил ожоги 54-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
Фото: МЧС
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