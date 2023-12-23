В Улан-Удэ пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

В Улан-Удэ вечером 22 декабря на центральный пункт пожарной связи поступила информация о загорании жилого дома в микрорайоне Забайкальский, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Возгорание было ликвидировано на общей площади 31 кв метр. В результате пожара получил ожоги 54-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу.Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.Фото: МЧС