Общество 23.12.2023 в 11:50
Гобийский бурый медведь объявлен животным национальной гордости Монголии
Таких косолапых всего 52, пока они остаются беспартийными
Текст: Номер один
Согласно постановлению правительства Монголии, гобийский бурый медведь объявлен животным национальной гордости. Такое решение принято в связи с объявлением 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии», сообщает МОНЦАМЭ.
По состоянию на прошлый год в соседней стране зарегистрировано 52 гобийских бурых медведя. По инициативе президента Монголии в сентябре прошлого года была создана рабочая группа для разработки и реализации комплексного плана действий по защите гобийских бурых медведей.
На заседании рабочей группы была окончательно утверждена Национальная программа по охране гобийских бурых медведей, а также обсуждалось предложение ежегодно отмечать 28 февраля как «День гобийских бурых медведей».
Заметим, бурый хозяин тайги (правда, не гобийский) является и неофициальным символом России. В отличие от монгольского родственника, никто его таковым не объявлял. В сверхбольшой защите он не нуждается. Судя по публикациям СМИ нынешним летом, впору было охранять россиян от косолапых.
И еще одна большая разница – гобийский медведь не является в Монголии партийным талисманом, российский же мишка украшает знамена «Единой России».
Фото: montsame.mn
По состоянию на прошлый год в соседней стране зарегистрировано 52 гобийских бурых медведя. По инициативе президента Монголии в сентябре прошлого года была создана рабочая группа для разработки и реализации комплексного плана действий по защите гобийских бурых медведей.
На заседании рабочей группы была окончательно утверждена Национальная программа по охране гобийских бурых медведей, а также обсуждалось предложение ежегодно отмечать 28 февраля как «День гобийских бурых медведей».
Заметим, бурый хозяин тайги (правда, не гобийский) является и неофициальным символом России. В отличие от монгольского родственника, никто его таковым не объявлял. В сверхбольшой защите он не нуждается. Судя по публикациям СМИ нынешним летом, впору было охранять россиян от косолапых.
И еще одна большая разница – гобийский медведь не является в Монголии партийным талисманом, российский же мишка украшает знамена «Единой России».
Фото: montsame.mn
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