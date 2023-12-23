Общество 23.12.2023 в 12:55

Бывший банковский работник варит мыло

А натуральную косметику продвигает даже на рынок Китая
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Текст: Номер один
Бывший банковский работник варит мыло
Жительница Бурятии кардинально изменила свою жизнь, уйдя с банковской работы в свободное плавание, открыв свою мастерскую. В этом ей помог стартовый капитал социального контракта президентского национального проекта «Демография», сообщили в минсоцзащиты республики.

По словам самой Дарьи Александровой, будучи в декретном отпуске, она приняла для себе решение развиваться в новом для себя направлении.

«Мой трудовой опыт до заключения социального контракта – это работа в банке, далее экономистом в «ЛокоТех – Сервис», оттуда и ушла в декретный отпуск. Но выходить из декрета не было желания, так как работа занимала все основное время, а хотелось его проводить больше с семьей, - признается Дарья. - Я мама с двумя детьми. Всегда мечтала иметь собственное дело, которое бы было мне в удовольствии, приносило доход и позволяло больше времени проводить с детьми».

Понятно, что для открытия нового дела нужен первоначальный капитал, который было с сложно найти, будучи в декрете.

«Когда ребенку было три месяца, на просторах интернета я увидела рекламу курса натурального мыловарения. Меня это очень заинтересовало, и я приобрела его, даже и не думая, что это можно превратить в бизнес. Курс у меня был в октябре – ноябре 2022 года, тогда меня и пригласили на ярмарку мастеров, где я впервые продала свою продукцию! Моему восторгу не было предела! Я поняла, что мой товар актуален и пользуется спросом. А к Новому году я продала всю продукцию, которую готовила на курсе и решила, что надо как-то развивать это направление», - делится своим успехом молодая мама.

Далее Дарья заключила социальный контракт, получила средства на развитие своего любимого дела. Полученные деньги она потратила на покупку оборудования, тары и материалов для увеличения объемов выпускаемой продукции.

«Также я ввела новый продукт – гидролаты. Гидролат – продукт паровой дистилляции растительного сырья. Открыла ИП. После получила приглашение на сотрудничество с местным магазином «Подарки с Байкала». Теперь мою продукцию покупают не только местные жители, но и туристы нашего города Северобайкальск, моя продукция уже есть и в разных странах мира», - с гордостью говорит предпринимательница.

В течение 2023 года мастерская Дарьи Александровой выпускает натуральное мыло, сваренное на различных маслах, гидролаты, косметику для волос - шампуни, твердые шампуни бальзамы, спреи, SPA- косметику для тела - скрабы, баттеры, массажные плиточки, бомбочки для ванны, пралине для ванны, пену, соль для ванны, бальзамы для губ.

«В этом году я также прошла обучающий курс по созданию косметических средств для лица и тела. Выпускаю кремы для рук, тела, сыворотки для лица и пр. Кремы для лица освою уже в 2024 году, - делится планами бизнесвумен. - Часть моей продукции сертифицирована. Также нашла партнеров в Китае на продвижение моей продукции у них. Сейчас идет подготовка документации и разработка товарного знака, этот процесс длительный, около 8-12 месяцев».

В минсоцзащиты Бурятии напомнили, что с начала года участниками социального контракта и самозанятыми стали почти 800 жителей республики, которые на реализацию своих бизнес-планов получили 276,4 млн рублей.

Фото: минсоцзащиты Бурятии

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нацпроекты демография соцконтракт

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