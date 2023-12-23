В Бурятии в результате крупного пожара на ферме сгорели 50 голов КРС

В Бурятии в улусе Хурамша сегодня ночью большой пожар уничтожил ферму, погибли 50 голов крупного рогатого скота. сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.К месту пожара был направлен личный состав 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ в составе четырех человек и двух единиц техники,На момент прибытия пожарных подразделений огнем была охвачена стайка, где находились животные. Возгорание было потушено пожарными в течение 5 часов. По предварительным данным, в результате пожара погибло 50 голов крупного рогатого скота, общая площадь возгорания превысила 600 кв метров.Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель ГУ МЧС России по Республике Бурятия.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС