Полноводный Байкал помогал экономике страны бороться с санкциями

Свыше 27,3 млрд рублей поступило в бюджет Российской Федерации по линии Росводресурсов, в основном – за счет платы за пользование водными объектами. Сумма превышает план, доведенный минфином России на 2023 год, – 26,2 млрд рублей. Одной из причин перевыполнения стал рост объема забора воды для производства тепловой и электроэнергии, сообщила пресс-служба Росводресурсов.«Оптимальные запасы ресурса и их рациональное распределение между ключевыми отраслями помогло экономике перестроиться в условиях новой реальности. Среди основных причин повышения спроса на электроэнергию – новые логистические цепочки в восточном направлении, которые увеличили нагрузку на железнодорожные магистрали. А также расширение активности предприятий промышленного комплекса», – рассказала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.Крупнейшими водопользователями в энергетике стали ГЭС Ангарского каскада водохранилищ – они заплатили государству за использование водных ресурсов 3,2 млрд рублей. Увеличить загрузку гидроэлектростанций на Ангаре позволила водность выше средней – в бассейне Байкала отмечался повышенный приток. В свою очередь, водность ниже нормы на Енисее частично сместила нагрузку с гидроэлектростанций на предприятия теплоэнергетики. В целом, ГЭС Енисейского каскада – Красноярская и Саяно-Шушенская пополнили бюджет страны на 1,7 млрд рублей, ТЭЦ и ГРЭС на территории Красноярского края и Хакасии – на 425,4 млн рублей.Администрирование доходов от платы за пользование водными объектами, которые находятся в федеральной собственности, – одна из функций Росводресурсов. Собранные средства позволяют в дальнейшем обеспечить софинансирование мероприятий по охране водных объектов и защите от наводнений.Сейчас водохранилища на Ангаре подготовлены к зиме. Плановая предполоводная сработка проходит на Иркутском, Братском, Усть-Илимском и Богучанском водохранилищах.«В 2023 году наполнение Иркутского водохранилища и озера Байкал закончилось в октябре на отметке 457,15 метров. Выше нормы - 457 метров - уровень продержался 92 дня. В таких условиях максимальные сбросы с Иркутского гидроузла составили 3400 кубометров/сек. Сейчас уровень постепенно снижается, станция работает в режиме 2600-2650 кубометров/сек. Задача – прийти 1 мая к отметке 456,15 метра, что позволит безопасно пропустить весенний паводок», - рассказал Михаил Людвиг, начальник отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского БВУ Росводресурсов.К 24 ноября уровень озера Байкал и Иркутского водохранилища составлял 456,98 м ТО. По данным Росгидромета, полезный приток в озеро в третьем квартале 2023 года составил 131% нормы, в октябре – 204%, что случается раз в сто лет. В четвертом квартале прогнозируется приток 297% от нормы.«Период с 2019 по 2023 год на Байкале характеризуется как многоводный. Однако ситуация не уникальная, аналогичный период мы наблюдали с 1983 по 1995 год. Тогда в октябре 1988 года был достигнут исторический максимум, средний уровень озера Байкал составил 457,43 метра. К сожалению, существующие методики не позволяют точно сказать, сколько продлится очередная многоводная фаза», - объяснил Азат Насыров, начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».Несмотря на работу гидроузлов на Ангаре в соответствии с правилами, в отдельных районах Иркутской области и Бурятии фиксировались затопления. Застройка на таких участках появилась без учета проектных отметок, которые использовались при строительстве каскада. В случае продолжения цикла многоводных лет угроза затопления построек в пойме реки сохранится.Фото: 38.mchs.gov.ru