Зачем в Москве лепят нерпу и танцуют ёхор

В Москве, на ВДНХ, продолжает работать выставка-форум «Россия». Павильон Бурятии, который установлен с самого начала, и сегодня не перестает удивлять жителей и гостей столицы.Например, пользуется популярностью мастер- класс по лепке нерпы из полимерной глины. Он проходит на двух площадках – КРДВ и в павильоне Бурятии. Сувенир гости выставки могут оставить себе на память. А пока они мастерят его, им рассказывают о самой республике и ее обычаях.За несколько дней до этого на площадке ВДНХ для посетителей прошел совместный танцевальный мастер-класс Бурятии и Иркутской области. К ехору под дружный напев с удовольствием присоединились посетители выставочного центраКак сообщает пресс-служба правительства, павильон Бурятии носит номер 75. Его посетители получат возможность:- совершить увлекательное виртуальное путешествие по Бурятии в рамках квеста;- своими руками смастерить из природных материалов байкальскую нерпу;- испытать себя в лепке национального блюда "буузы";- посоревноваться в ловкости «докатить шарик до Байкала» на балансборде;- примерить национальную одежду и устроить фотосессию.Фото: пресс-служба правительства Бурятии.