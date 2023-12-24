Общество 24.12.2023 в 12:25
Зачем в Москве лепят нерпу и танцуют ёхор
Бурятия все чаще на слуху у жителей столицы
Текст: Станислав Сергеев
В Москве, на ВДНХ, продолжает работать выставка-форум «Россия». Павильон Бурятии, который установлен с самого начала, и сегодня не перестает удивлять жителей и гостей столицы.
Например, пользуется популярностью мастер- класс по лепке нерпы из полимерной глины. Он проходит на двух площадках – КРДВ и в павильоне Бурятии. Сувенир гости выставки могут оставить себе на память. А пока они мастерят его, им рассказывают о самой республике и ее обычаях.
За несколько дней до этого на площадке ВДНХ для посетителей прошел совместный танцевальный мастер-класс Бурятии и Иркутской области. К ехору под дружный напев с удовольствием присоединились посетители выставочного центра
Как сообщает пресс-служба правительства, павильон Бурятии носит номер 75. Его посетители получат возможность:
- совершить увлекательное виртуальное путешествие по Бурятии в рамках квеста;
- своими руками смастерить из природных материалов байкальскую нерпу;
- испытать себя в лепке национального блюда "буузы";
- посоревноваться в ловкости «докатить шарик до Байкала» на балансборде;
- примерить национальную одежду и устроить фотосессию.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии.
Например, пользуется популярностью мастер- класс по лепке нерпы из полимерной глины. Он проходит на двух площадках – КРДВ и в павильоне Бурятии. Сувенир гости выставки могут оставить себе на память. А пока они мастерят его, им рассказывают о самой республике и ее обычаях.
За несколько дней до этого на площадке ВДНХ для посетителей прошел совместный танцевальный мастер-класс Бурятии и Иркутской области. К ехору под дружный напев с удовольствием присоединились посетители выставочного центра
Как сообщает пресс-служба правительства, павильон Бурятии носит номер 75. Его посетители получат возможность:
- совершить увлекательное виртуальное путешествие по Бурятии в рамках квеста;
- своими руками смастерить из природных материалов байкальскую нерпу;
- испытать себя в лепке национального блюда "буузы";
- посоревноваться в ловкости «докатить шарик до Байкала» на балансборде;
- примерить национальную одежду и устроить фотосессию.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии.
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