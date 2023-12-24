Общество 24.12.2023 в 16:25

В Улан-Удэ депутат горсовета поздравил жителей с наступающим Новым годом

Событие отметили в сквере «Радуга»
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ депутат горсовета поздравил жителей с наступающим Новым годом

До любимого всеми праздника остались считанные дни. Накануне, 23 декабря, в детском сквере «Радуга» с наступающим Новым годом жителей округа №7 поздравил депутат Улан-Удэнского городского Совета Дмитрий Турченюк. Праздник встретили у большой живой елки, которую недавно пересадили в этот сквер.

«Мы решили возобновить традицию - проводить елку в нашем сквере. В этом году мы нарядили уже живую, настоящую ель, которую пересадили недавно. Мы, конечно, переживали, когда ее пересадили, хотели, чтобы она прижилась, была красивой, настоящей, живой. Но сейчас все позади, я считаю, она будет расти большая и радовать нас!», 

- высказал Дмитрий Турченюк.
Народный избранник напомнил, что в 2024 году сквер «Радуга» ждет масштабная перестройка. Ранее в округе №7 уже благоустроили бульвар «Сиреневый», открыли памятник «Покорителям Космоса», скульптуру «Три медведя».

«Очень давно мы ждем обновление сквера, конечно, он у нас постарел уже. Но радует, что скоро он снова будет красивый, нарядный, а мы здесь сможем чаще гулять с ребятишками! Мы всей семьей участвовали в голосовании, а сейчас ждем благоустройства тоже всей семьей»,

- высказалась жительница Улан-Удэ Наталья.
Праздник отметили большим хороводом вокруг елочки. На импровизированной сцене выступили творческие коллективы, поздравить ребятишек пришли любимые всеми сказочные гости Дед Мороз и Снегурочка. Так, в следующем году жители будут встречать праздник уже в обновленном сквере «Радуга». Депутат поблагодарил каждого, кто проголосовал за благоустройство любимого места отдыха.

«Всех благодарю, всех вас очень рад видеть. Ребята, желаю вам в Новом году всего самого хорошего, самого доброго, чтобы вы были радостными, улыбались и всегда у вас было праздничное настроение. Желаю вам всего самого-самого хорошего! Поздравляю вас, с Новым годом вас!»

 - поздравил Дмитрий Турченюк.

Фото: Номер один

 

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елка новый год железнодорожный район

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