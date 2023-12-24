В Улан-Удэ депутат горсовета поздравил жителей с наступающим Новым годом

До любимого всеми праздника остались считанные дни. Накануне, 23 декабря, в детском сквере «Радуга» с наступающим Новым годом жителей округа №7 поздравил депутат Улан-Удэнского городского Совета Дмитрий Турченюк. Праздник встретили у большой живой елки, которую недавно пересадили в этот сквер.

«Мы решили возобновить традицию - проводить елку в нашем сквере. В этом году мы нарядили уже живую, настоящую ель, которую пересадили недавно. Мы, конечно, переживали, когда ее пересадили, хотели, чтобы она прижилась, была красивой, настоящей, живой. Но сейчас все позади, я считаю, она будет расти большая и радовать нас!»,

- высказал Дмитрий Турченюк.



Народный избранник напомнил, что в 2024 году сквер «Радуга» ждет масштабная перестройка. Ранее в округе №7 уже благоустроили бульвар «Сиреневый», открыли памятник «Покорителям Космоса», скульптуру «Три медведя».



«Очень давно мы ждем обновление сквера, конечно, он у нас постарел уже. Но радует, что скоро он снова будет красивый, нарядный, а мы здесь сможем чаще гулять с ребятишками! Мы всей семьей участвовали в голосовании, а сейчас ждем благоустройства тоже всей семьей»,

- высказалась жительница Улан-Удэ Наталья.



Праздник отметили большим хороводом вокруг елочки. На импровизированной сцене выступили творческие коллективы, поздравить ребятишек пришли любимые всеми сказочные гости Дед Мороз и Снегурочка. Так, в следующем году жители будут встречать праздник уже в обновленном сквере «Радуга». Депутат поблагодарил каждого, кто проголосовал за благоустройство любимого места отдыха.