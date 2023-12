Предновогодний социальный оптимизм россиян достиг исторического максимума

Последние дни уходящего года — время подведения итогов и новых надежд. Декабрьский опрос ВЦИОМ показал, что каждый второй россиянин провожает 2023 год с хорошим настроением и чувством оптимизма (53%, +15 п.п. за год), и это самый высокий показатель за все время наблюдений с 2006 года, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты ежегодного опроса о том, с какими чувствами россияне провожают старый год и встречают новый.Впрочем, каждый третий признался, что не испытывает особого подъема накануне Нового года, но и негативных эмоций тоже нет (34%, −6 п.п. за год), это минимальное значение с 2006 года. Плохое настроение и пессимистичные ожидания накануне 2024 года сопровождают каждого девятого россиянина (11%, −9 п.п. за год).Наиболее оптимистичными оказались женщины (56% провожают старый и встречают новый год с хорошим настроением, среди мужчин — 49%), россияне старшего возраста (57% в группе старше 60 лет), с хорошим материальным положением (66%), а также активные телезрители (64%).Среди россиян с плохим материальным положением 29% отметили, что встречают новый год с пессимистичными ожиданиями и плохим настроением (vs. 5% в группе с хорошим).Для большей части россиян, их семей уходящий год оказался удачным или в целом хорошим (57%), это один из самых высоких показателей за время измерений (с 2003 г. показатель находился в диапазоне 33-62%). Самым трудным для наших сограждан был пандемийный 2020 год (хорошим год назвали 33%), после этого каждый год становился все лучше (2021 г. — 45%, 2022 — 52%).Четверо из десяти признались, что 2023 год стал трудным для них (41%, −25 п.п. к 2020 г.), процент выше среди молодежи до 25 лет (52%). Максимально удачным этот год оказался для россиян с хорошим материальным положением (77% vs. 25% в группе с плохим).Большая часть опрошенных сегодня считает, что 2023 год оказался сложным для России (66%).Специальная военная операция на Украине, как и в 2022 году, стала для россиян главным событием уходящего года (2022 г. — 62%, 2023 г. — 22%). На втором месте экономические события, как позитивные, так и не очень: рост ВВП, инфляция, противостояние санкциям, повышение ключевой ставки и прочее (16%). Замыкают тройку события, связанные с В. Путиным: участие в предстоящих президентских выборах и прямая линия (8%).Шесть из десяти россиян уверены, что следующий год для России станет хорошим, удачным годом (63%, +18 п.п. за год), за 20 лет это один из самых высоких показателей. Скептически оценивают перспективы ближайшего года для страны треть наших сограждан (33%, −18 п.п. за год).С большим энтузиазмом в будущее смотрят женщины (предвидят хороший для страны год 66% vs. 59% среди мужчин), граждане с хорошим материальным положением (75% vs. 41% в группе с плохим), активные телезрители (79%) и жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (75% и 71% соответственно).Главные ожидаемые россиянами события 2024 года — окончание специальной военной операции (45%) и выборы президента (26%). Еще 13% ждут роста экономики и повышения уровня жизни.По мнению россиян, политиком года — 2023 стал В. Путин, так считает каждый второй (55%), в топ-3 вошли также М. Мишустин (21%) и С. Лавров (16%). Писателем года назвали З. Прилепина (5%), остальные писатели не преодолели «барьер» удвоенной предельной погрешности.Рейтинг спортсменов в этом году возглавили фигуристы: на первом месте Р. Костомаров (8%), на втором — К. Валиева (5%).Центральное телевидение возглавляет рейтинг общественного доверия СМИ. Оно остается важным источником информирования и досуга для многих семей в нашей стране. А главным телеканалом года уже два года подряд россияне называют «Первый канал», так считает практически каждый второй опрошенный (46%). На втором месте канал «Россия-1» (23%).Главными телепрограммами года для наших сограждан стали информационно-аналитические телепередачи. Лучшие программы по версии россиян — это «60 минут» (10%), а также «Вечер с Владимиром Соловьевым» и новостные программы в целом (по 6%).Фото: unsplash.com