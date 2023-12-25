Общество 25.12.2023 в 09:16

В Бурятии задолженность по зарплате выплатили только после вмешательства прокуратуры

Перед 28 работниками образовался долг на сумму свыше 2,2 млн рублей.
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии задолженность по зарплате выплатили только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку соблюдения трудового законодательства в обособленном подразделении ООО «Гелиос-Строй». Установлено, что перед 28 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 2,2 млн рублей.

В целях защиты трудовых прав граждан прокурор района в суд направил заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы. Во время исполнения судебных решений прокуратура района обеспечила действенный надзор за соблюдением требований законодательства об исполнительном производстве, в том числе при реализации арестованного имущества организации-должника.

В результате принятых мер задолженность перед работниками погасили.

Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ в отношении генерального директора предприятия ранее постановлен обвинительный приговор за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), который вступил в законную силу.

 

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