В Кижингинском районе работодателя оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии коррупции

В Кижингинском районе по постановлению прокуратуры работодателя оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывшего чиновникаПрокуратура Кижингинского района провела проверку исполнения работодателями законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что бывшего работника налогового органа приняли на работу в сельскохозяйственное предприятие. В нарушение требований антикоррупционного законодательства новый работодатель в установленный 10-дневный срок не уведомил бывшего нанимателя государственного служащего о заключении трудового договора.По постановлению прокурора района руководитель организации привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), ему назначен штраф 20 тыс. рублей.После вмешательства прокуратуры нарушения законодательства устранены.