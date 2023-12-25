Общество 25.12.2023 в 09:31

В Кижингинском районе работодателя оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии коррупции

Все началось с того, что бывшего работника налогового органа приняли на работу в сельскохозяйственное предприятие
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Кижингинском районе работодателя оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии коррупции
В Кижингинском районе по постановлению прокуратуры работодателя оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывшего чиновника

Прокуратура Кижингинского района провела проверку исполнения работодателями законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что бывшего работника налогового органа приняли на работу в сельскохозяйственное предприятие. В нарушение требований антикоррупционного законодательства новый работодатель в установленный 10-дневный срок не уведомил бывшего нанимателя государственного служащего о заключении трудового договора.

По постановлению прокурора района руководитель организации привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), ему назначен штраф 20 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушения законодательства устранены.
 

Теги
Общество

Все новости

В Кижингинском районе работодателя оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии коррупции
25.12.2023 в 09:31
Аэропорт Улан-Удэ «Байкал» встретил 700-тысячного пассажира
25.12.2023 в 09:29
В Улан-Удэ в выходные дни с городских улиц вывезли 30 КАМАЗов снега
25.12.2023 в 09:24
В Бурятии задолженность по зарплате выплатили только после вмешательства прокуратуры
25.12.2023 в 09:16
В Бурятии 33-летний сельчанин застрелил свою мать из отцовского ружья
25.12.2023 в 09:06
Расчет страхового стажа
25.12.2023 в 09:00
Предновогодний социальный оптимизм россиян достиг исторического максимума
25.12.2023 в 05:55
В Улан-Удэ депутат горсовета поздравил жителей с наступающим Новым годом
24.12.2023 в 16:25
В Улан-Удэ автомобиль протаранил ветеринарную клинику
24.12.2023 в 14:03
Зачем в Москве лепят нерпу и танцуют ёхор
24.12.2023 в 12:25
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 декабря

Читайте также
Аэропорт Улан-Удэ «Байкал» встретил 700-тысячного пассажира
В воздушной гавани столицы Бурятии растет и поток авиагрузовиков
25.12.2023 в 09:29
В Улан-Удэ в выходные дни с городских улиц вывезли 30 КАМАЗов снега
За минувшие сутки использовано 400 тонн песка для посыпки дорог
25.12.2023 в 09:24
В Бурятии задолженность по зарплате выплатили только после вмешательства прокуратуры
Перед 28 работниками образовался долг на сумму свыше 2,2 млн рублей.
25.12.2023 в 09:16
Расчет страхового стажа
Как он производится?
25.12.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru