Аэропорт Улан-Удэ «Байкал» встретил 700-тысячного пассажира

Международный аэропорт Улан-Удэ («Байкал») встретил сегодня 700-тысячного пассажира, сообщил в своем телеграм-канале директор аэропорта Дмитрий Гармаев. Напомним, в 2021 году 2 декабря аэропорт встречал своего 500-тысячного пассажира, обслужив за год 540 тыс пассажиров. В прошлом 2022 году 12 декабря аэропорт принял 600-тысячного пассажира, а год закончил на отметке 629 тыс пассажиров.В воздушной гавани столицы Бурятии растет и поток авиагрузовиков. По итогам 11 месяцев аэропорт «Байкал» обслужил 652 грузовых воздушных судна и обработал 12 227 тонн коммерческого груза. Это уже на 36% больше, чем за весь 2022 год.Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В 2018 году по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.В аэропорту Улан-Удэ строится новый пассажирский терминал. Он должен открыться в сентябре 2024 года. Инвестором выступает компания «Новапорт холдинг», стоимость проекта оценивается в более чем 3 млрд рублей. Площадь терминала составит 6,5 тыс кв метров, будет оборудовано два телетрапа для пассажиров.В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В 2018 году по федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.На Восточном экономическом форуме-2023подписано соглашение о включении аэропорта «Байкал» в территорию опережающего развития «Бурятия». На транспортное предприятие будет распространяться режим льготного налогообложения, что позволит быстрее окупить инвестиции в строительство терминала. Обновленный терминал сможет обслуживать до 2,2 млн пассажиров в год.Фото: t.me/airportbaikal