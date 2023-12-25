Общество 25.12.2023 в 09:29

Аэропорт Улан-Удэ «Байкал» встретил 700-тысячного пассажира

В воздушной гавани столицы Бурятии растет и поток авиагрузовиков
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Аэропорт Улан-Удэ «Байкал» встретил 700-тысячного пассажира
Международный аэропорт Улан-Удэ («Байкал») встретил сегодня 700-тысячного пассажира, сообщил в своем телеграм-канале директор аэропорта Дмитрий Гармаев.  Напомним, в 2021 году  2 декабря аэропорт встречал своего 500-тысячного пассажира, обслужив за год 540 тыс пассажиров. В прошлом 2022 году  12 декабря аэропорт принял  600-тысячного пассажира, а год закончил на отметке  629 тыс пассажиров.

В воздушной гавани столицы Бурятии растет и поток авиагрузовиков. По итогам 11 месяцев аэропорт «Байкал» обслужил 652 грузовых воздушных судна и обработал 12 227 тонн коммерческого груза. Это уже на 36% больше, чем за весь 2022 год.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В 2018 году по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.

В аэропорту Улан-Удэ строится новый пассажирский терминал. Он должен открыться в сентябре 2024 года. Инвестором выступает компания «Новапорт холдинг», стоимость проекта оценивается в более чем 3 млрд рублей. Площадь терминала составит 6,5 тыс кв метров, будет оборудовано два телетрапа для пассажиров.

В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В 2018 году по федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.

На Восточном экономическом форуме-2023подписано соглашение о включении аэропорта «Байкал» в территорию опережающего развития «Бурятия». На транспортное предприятие будет распространяться режим льготного налогообложения, что позволит быстрее окупить инвестиции в строительство терминала. Обновленный терминал сможет обслуживать до 2,2 млн пассажиров в год.

Фото: t.me/airportbaikal

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авиация аэропорт байкал пассажиропоток

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