Как изменятся в Бурятии пенсии и социальные пособия в следующем году

Пенсии и социальные пособия растут каждый год — это называется индексация. Так государство защищает деньги россиян от инфляции. Повышать выплаты станут с начала 2024 года.С 1 января:- МРОТ станет больше на 18,5% и будет равен 19 242 рублям;- страховая пенсия по старости и инвалидности увеличится на 7,5%;- максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет увеличится с 33,2 тыс. рублей до 49,1 тыс. рублей.С 1 февраля:- на 7,5% проиндексируют материнский капитал. За первого ребёнка можно будет получить до 631 тыс. рублей, а за второго — до 833,8 тыс. рублей.- индексация коснётся и остатка маткапитала, если семья потратила не все деньги;- максимальное пособие по беременности и родам повысят с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей;- ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам также проиндексируют на 7,5%.С 1 апреля:- на 7,5% вырастут социальные пенсии, то есть в среднем до 13,5 тыс. рублей;- также увеличится размер государственного пенсионного обеспечения для военнослужащих, космонавтов, федеральных госслужащих и других льготников.С 1 августа:- пенсионный коэффициент для работающих пенсионеров повысится с 123,8 рубля до 133,05 рубля. Это увеличит размер максимальной доплаты к их пенсии до 399,15 рубля.С 1 октября:- военные пенсии станут больше на 4,5%, сообщает минсоцзащиты РБ.Фото: Pixabay.com