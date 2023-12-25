Общество 25.12.2023 в 10:18

Как изменятся в Бурятии пенсии и социальные пособия в следующем году

Повышать выплаты начнут с начала 2024 года

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Текст: Ольга Лазарева
Как изменятся в Бурятии пенсии и социальные пособия в следующем году
Пенсии и социальные пособия растут каждый год — это называется индексация. Так государство защищает деньги россиян от инфляции. Повышать выплаты станут с начала 2024 года.

С 1 января:

- МРОТ станет больше на 18,5% и будет равен 19 242 рублям;

- страховая пенсия по старости и инвалидности увеличится на 7,5%;

- максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет увеличится с 33,2 тыс. рублей до 49,1 тыс. рублей.

С 1 февраля:

- на 7,5% проиндексируют материнский капитал. За первого ребёнка можно будет получить до 631 тыс. рублей, а за второго — до 833,8 тыс. рублей.

 - индексация коснётся и остатка маткапитала, если семья потратила не все деньги;

- максимальное пособие по беременности и родам повысят с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей;

- ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам также проиндексируют на 7,5%.

С 1 апреля:

- на 7,5% вырастут социальные пенсии, то есть в среднем до 13,5 тыс. рублей;

- также увеличится размер государственного пенсионного обеспечения для военнослужащих, космонавтов, федеральных госслужащих и других льготников.

С 1 августа:

- пенсионный коэффициент для работающих пенсионеров повысится с 123,8 рубля до 133,05 рубля. Это увеличит размер максимальной доплаты к их пенсии до 399,15 рубля.

С 1 октября:

- военные пенсии станут больше на 4,5%, сообщает минсоцзащиты РБ. 

Фото: Pixabay.com 
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