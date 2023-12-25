Общество 25.12.2023 в 10:23

Формы обеспечения жильём сирот расширены

Правительство России утвердило порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет

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Формы обеспечения жильём сирот расширены
В 2024 году дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, начнут получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита. Правила предоставления таких сертификатов утверждены постановлением правительства России.

«Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. -  Для защиты сирот от мошенников средства сертификата будут направляться сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идёт о погашении ипотеки».

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», принятых в августе 2023 года. Эти нормы на федеральном уровне расширили формы обеспечения жильём сирот, которые раньше могли претендовать на получение квартиры только по договору найма специализированного жилого помещения, говорится на сайте правительства.

«Прием заявления и пакета документов начнется с 15 февраля по 15 апреля для двух категорий граждан. Это участники СВО, не подходящие под критерий федерального законодательства. Вторая категория - жители республики,  у кого имеется судебное решение на иное жилье взамен непригодного. Следует отметить, заявления от участников СВО принимается в течение года, - отметила министр. - Для тех, кто претендует на сертификат из средств федерального бюджета (т.е. не относится к вышеуказанным двум категориям) прием документов состоится ориентировочно с 15 апреля до 1 июля 2024 года.

Для подачи заявления на сертификат необходимы документы:

1) копия паспорта;
2) согласие на обработку персональных данных.

Для участников СВО:  

1. копия паспорта,
2. сведения, подтверждающие участие в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области
3. копия паспорта законного представителя, если действует от имени участника СВО, то нотариальная доверенность

В минсоцзащиты Бурятии напомнили, что для детей-сирот за счет федеральной субсидии в 2022 году приобретено 165 квартир в 19 муниципальных образованиях на сумму 328 млн рублей. На 2023 год выделено 270,6 млн рублей средств субсидии, в республиканском бюджете дополнительно предусмотрены 180 млн рублей на предоставление сертификатов, в первую очередь участникам специальной военной операции из числа детей-сирот.

В Бурятии по состоянию на 1 декабря 2023 года 5 994 детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в возрасте от 14 лет и старше.

Фото: pixabay.com
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